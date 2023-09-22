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Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 22.09.2023
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21:16 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/instruktory-1898129726.html
Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16
Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 22.09.2023
Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16
Канада отправит инструкторов для обучения украинцев пилотированию истребителей F-16, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:16
2023-09-22T21:16
украина
сергей лавров
россия
сша
джастин трюдо
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Канада отправит инструкторов для обучения украинцев пилотированию истребителей F-16, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Мы отправим инструкторов для пилотов и для обслуживания, чтобы украинцы могли максимально использовать передаваемые истребители", - сказал Трюдо, выступая перед парламентом. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230922/finpomosch-1898119154.html
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украина, сергей лавров, россия, сша, джастин трюдо, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, f-16, ситуация в днр и лнр
Украина, Сергей Лавров, Россия, США, Джастин Трюдо, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16

Трюдо: Канада отправит инструкторов для обучения ВСУ пилотированию F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Канада отправит инструкторов для обучения украинцев пилотированию истребителей F-16, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«
"Мы отправим инструкторов для пилотов и для обслуживания, чтобы украинцы могли максимально использовать передаваемые истребители", - сказал Трюдо, выступая перед парламентом.
Танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Канада выделит Украине финпомощь и передаст танки Leopard 2, пишут СМИ
Вчера, 20:14
Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил ранее руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, сказал он.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
США направили четыре F-16 в Румынию для патрулирования Черного моря
Вчера, 18:56
 
УкраинаСергей ЛавровРоссияСШАДжастин ТрюдоДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТОF-16Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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