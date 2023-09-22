https://ria.ru/20230922/indoneziya-1897943558.html

В Индонезии запускают первый высокоскоростной поезд "Вжух"

В Индонезии запускают первый высокоскоростной поезд "Вжух" - РИА Новости, 22.09.2023

В Индонезии запускают первый высокоскоростной поезд "Вжух"

Первый в Индонезии высокоскоростной поезд, соединяющий Джакарту и Бандунг, получит имя Whoosh ("Вжух") по итогам спонсируемого правительством конкурса по выбору РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:09

2023-09-22T13:09

2023-09-22T13:09

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Первый в Индонезии высокоскоростной поезд, соединяющий Джакарту и Бандунг, получит имя Whoosh ("Вжух") по итогам спонсируемого правительством конкурса по выбору названия, сообщает газета Jakarta Globe. Железнодорожные пути протяженностью 142 километра должны соединить столицу Индонезии, Джакарту, с одним из крупнейших городов страны, Бандунгом. Поезд будет достигать скорости 350 километров в час. Планируется, что он будет запущен для общественного пользования 1 октября. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил в пятницу, что название "Вжух" было выбрано, чтобы символизировать звук быстрого движения. "Президент Джоко Видодо поручил нам представить бренд этого высокоскоростного поезда, который будет резонировать с нашими национальными достижениями и гордостью", - подчеркнул Сумади. Министр добавил, что название стало результатом конкурса, в котором приняли участие десять агентств. Триаван Мунаф, возглавлявший жюри конкурса, заявил, что название повысит популярность высокоскоростного транспорта. Поезд разрабатывается консорциумом, известным как "Высокоскоростной поезд Индонезия-Китай" (KCIC). "Теперь, когда у нас есть официальное название для этого поезда, нам больше не нужно называть его KCIC или скорым поездом Джакарта-Бандунг. Мы можем просто сказать: "Давайте прокатимся на "Вжухе", - пояснил Мунаф. Работа над проектом поезда началась в июне 2022 года, однако с тех пор неоднократно затормаживалась из-за коррупционных скандалов, а также технических проблем с железной дорогой. В ноябре 2022 года консорциум KCIC запросил дополнительный кредит в размере 1,03 миллиарда долларов от Китайского банка развития (CDB).

https://ria.ru/20230920/bali-1897579184.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, джакарта, бандунг