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Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию - РИА Новости, 22.09.2023
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19:59 22.09.2023 (обновлено: 20:05 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/indeksatsiya-1898116471.html
Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию
Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию - РИА Новости, 22.09.2023
Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию
Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:59
2023-09-22T20:05
экономика
жкх
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике, сообщило министерство. Тарифы на газ для промышленности будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства. "В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии). Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надёжности энергосистем", - сообщили журналистам в министерстве. По мнению Минэнерго, индексация тарифов на электроэнергию позволит обеспечить дальнейшее надёжное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей и сохранить затраты, в том числе и на ремонты оборудования. А индексация тарифов на газ - реализовать программу социальной газификации в новых субъектах РФ, где необходимо восстановление газовой инфраструктуры в целом, а не только прокладка газопроводов-отводов до границ земельных участков. Как добавили в Федеральной антимонопольной службе, индексация тарифов на газ 1 декабря 2023 года не коснется населения, а также отраслей электроэнергетики и теплоснабжения. "Розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной из составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган", - пояснили в ФАС.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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экономика, жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию

Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию ростом издержек

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области
На территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На территории подземного газохранилища (ПХГ) в поселке Романово Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике, сообщило министерство.
Тарифы на газ для промышленности будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства.
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"В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии). Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надёжности энергосистем", - сообщили журналистам в министерстве.
По мнению Минэнерго, индексация тарифов на электроэнергию позволит обеспечить дальнейшее надёжное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей и сохранить затраты, в том числе и на ремонты оборудования. А индексация тарифов на газ - реализовать программу социальной газификации в новых субъектах РФ, где необходимо восстановление газовой инфраструктуры в целом, а не только прокладка газопроводов-отводов до границ земельных участков.
Как добавили в Федеральной антимонопольной службе, индексация тарифов на газ 1 декабря 2023 года не коснется населения, а также отраслей электроэнергетики и теплоснабжения.
«
"Розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной из составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган", - пояснили в ФАС.
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ЭкономикаЖКХРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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