https://ria.ru/20230922/indeksatsiya-1898116471.html

Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию

Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию - РИА Новости, 22.09.2023

Минэнерго обосновало индексацию тарифов на газ и электроэнергию

Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:59

2023-09-22T19:59

2023-09-22T20:05

экономика

жкх

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ назвало причиной новой индексации тарифов на газ и электроэнергию рост издержек производителей и поставщиков из-за общего увеличения цен в экономике, сообщило министерство. Тарифы на газ для промышленности будут проиндексированы в России с 1 декабря 2023 года, а тарифы на ЖКХ для населения – с 1 июля 2024 года, впервые за полтора года, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз подготовлен Минэкономразвития и в пятницу рассматривался на заседании правительства. "В Минэнерго считают, что основная причина индексации тарифов – рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии). Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надёжности энергосистем", - сообщили журналистам в министерстве. По мнению Минэнерго, индексация тарифов на электроэнергию позволит обеспечить дальнейшее надёжное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей и сохранить затраты, в том числе и на ремонты оборудования. А индексация тарифов на газ - реализовать программу социальной газификации в новых субъектах РФ, где необходимо восстановление газовой инфраструктуры в целом, а не только прокладка газопроводов-отводов до границ земельных участков. Как добавили в Федеральной антимонопольной службе, индексация тарифов на газ 1 декабря 2023 года не коснется населения, а также отраслей электроэнергетики и теплоснабжения. "Розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ). Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной из составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган", - пояснили в ФАС.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230917/elektroenergiya-1896827530.html

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экономика, жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)