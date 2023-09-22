https://ria.ru/20230922/ikona-1897954856.html
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России - РИА Новости, 22.09.2023
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России
Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:04
2023-09-22T11:04
2023-09-22T11:04
происшествия
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великобритания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. "Старинную икону обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни среди личных вещей гражданки Великобритании, выезжающей из России на рейсовом автобусе… Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали", - говорится в сообщении. Экспертиза установила, что подокладная икона "Господь Вседержитель" создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен. "В отношении гражданки Великобритании возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров", - сообщает ведомство.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, великобритания, выборг
Происшествия, Россия, Великобритания, Выборг
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России
Гражданка Великобритании пыталась нелегально вывезти старинную икону из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
"Старинную икону обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни среди личных вещей гражданки Великобритании, выезжающей из России на рейсовом автобусе… Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали", - говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что подокладная икона "Господь Вседержитель" создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен.
"В отношении гражданки Великобритании
возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров", - сообщает ведомство.
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