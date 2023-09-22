Рейтинг@Mail.ru
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ikona-1897954856.html
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России - РИА Новости, 22.09.2023
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России
Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:04
2023-09-22T11:04
происшествия
россия
великобритания
выборг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. "Старинную икону обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни среди личных вещей гражданки Великобритании, выезжающей из России на рейсовом автобусе… Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали", - говорится в сообщении. Экспертиза установила, что подокладная икона "Господь Вседержитель" создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен. "В отношении гражданки Великобритании возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html
россия
великобритания
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, великобритания, выборг
Происшествия, Россия, Великобритания, Выборг
Таможенники в Выборге пресекли вывоз старинной иконы из России

Гражданка Великобритании пыталась нелегально вывезти старинную икону из России

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли нелегальный вывоз старинной иконы из России: гражданка Великобритании пыталась вывезти ее на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
"Старинную икону обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни среди личных вещей гражданки Великобритании, выезжающей из России на рейсовом автобусе… Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали", - говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что подокладная икона "Господь Вседержитель" создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы РФ без разрешительных документов запрещен.
"В отношении гражданки Великобритании возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров", - сообщает ведомство.
Юрист - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков
7 сентября, 16:21
 
ПроисшествияРоссияВеликобританияВыборг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала