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В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки гумпомощи в Степанакерт - РИА Новости, 22.09.2023
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13:30 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/gumpomosch-1898001116.html
В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки гумпомощи в Степанакерт
В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки гумпомощи в Степанакерт - РИА Новости, 22.09.2023
В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки гумпомощи в Степанакерт
Баку обеспечит все необходимые условия для доставки Международным Комитетом Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров в Степанакерт,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:30
2023-09-22T13:30
степанакерт
в мире
азербайджан
хикмет гаджиев
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Баку обеспечит все необходимые условия для доставки Международным Комитетом Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров в Степанакерт, написал на своей странице в соцсети "X" (бывшая Twitter) в пятницу помощник президента-заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "У меня состоялась встреча с бакинским офисом МККК и другими международными партнерами. Было отмечено строгое соблюдение вооруженными силами Азербайджана международного гуманитарного права и всеми силами избегание побочного ущерба в ходе местных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся 23 часа 51 минуту. Как признался сам премьер-министр Армении, мирные жители не пострадали. В этой связи остаются непонятными непроверенные и несерьезные заявления официальных лиц ЕС, Франции и Германии. В ходе встречи с МККК мы заявили, что созданы и будут созданы все необходимые условия для доставки МККК медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Агдам-Ханкенди", - заверил Гаджиев. По его словам, азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК. "По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Для этой цели мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь. Для медицинской эвакуации в Армению из Армении также может приехать медицинский транспорт. С российскими миротворцами ведется работа по сбору тел боевиков, оставшихся на поле боя", - подчеркнул он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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степанакерт, в мире, азербайджан, хикмет гаджиев, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в нагорном карабахе
Степанакерт, В мире, Азербайджан, Хикмет Гаджиев, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в Нагорном Карабахе
В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки гумпомощи в Степанакерт

В Баку заверили, что обеспечат условия для доставки МККК гумпомощи в Степанакерт

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Баку обеспечит все необходимые условия для доставки Международным Комитетом Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров в Степанакерт, написал на своей странице в соцсети "X" (бывшая Twitter) в пятницу помощник президента-заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"У меня состоялась встреча с бакинским офисом МККК и другими международными партнерами. Было отмечено строгое соблюдение вооруженными силами Азербайджана международного гуманитарного права и всеми силами избегание побочного ущерба в ходе местных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся 23 часа 51 минуту. Как признался сам премьер-министр Армении, мирные жители не пострадали. В этой связи остаются непонятными непроверенные и несерьезные заявления официальных лиц ЕС, Франции и Германии. В ходе встречи с МККК мы заявили, что созданы и будут созданы все необходимые условия для доставки МККК медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачин-Ханкенди (Степанакерт – ред.) и Агдам-Ханкенди", - заверил Гаджиев.
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По его словам, азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК.
"По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Для этой цели мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь. Для медицинской эвакуации в Армению из Армении также может приехать медицинский транспорт. С российскими миротворцами ведется работа по сбору тел боевиков, оставшихся на поле боя", - подчеркнул он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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