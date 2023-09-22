https://ria.ru/20230922/granata-1898047922.html
На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку
На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку - РИА Новости, 22.09.2023
На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку
Полицейские задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку на Кубани, ему грозит до 11 лет лишения свободы, сообщили в краевом... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:20
2023-09-22T15:20
2023-09-22T15:34
происшествия
октябрьский
крыловский район
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку на Кубани, ему грозит до 11 лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД. По данным ведомства, неизвестный подарил гранату 17-летнему подростку в станице Октябрьская Крыловского района, они познакомились в магазине. Оказалось, что боеприпас является боевой ручной гранатой Ф-1. "Полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, который работает сварщиком на одном из местных предприятий… Сейчас он под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт… взрывных устройств", ему грозит до 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе, добавили в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html
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октябрьский
крыловский район
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происшествия, октябрьский, крыловский район
Происшествия, Октябрьский, Крыловский район
На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку
На Кубани мужчине, подарившего боевую гранату подростку, грозит до 11 лет тюрьмы