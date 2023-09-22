https://ria.ru/20230922/granata-1898047922.html

На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку

На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку - РИА Новости, 22.09.2023

На Кубани задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку

Полицейские задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку на Кубани, ему грозит до 11 лет лишения свободы, сообщили в краевом... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:20

2023-09-22T15:20

2023-09-22T15:34

происшествия

октябрьский

крыловский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку на Кубани, ему грозит до 11 лет лишения свободы, сообщили в краевом ГУМВД. По данным ведомства, неизвестный подарил гранату 17-летнему подростку в станице Октябрьская Крыловского района, они познакомились в магазине. Оказалось, что боеприпас является боевой ручной гранатой Ф-1. "Полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, который работает сварщиком на одном из местных предприятий… Сейчас он под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт… взрывных устройств", ему грозит до 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе, добавили в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html

https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html

октябрьский

крыловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, октябрьский, крыловский район