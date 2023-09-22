https://ria.ru/20230922/granata-1897982592.html

В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет

В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 22.09.2023

В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет

Десять человек эвакуировали из жилого дома на севере Москвы после обнаружения в подъезде похожего на гранату предмета, вызван кинолог, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:40

2023-09-22T12:40

2023-09-22T12:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из жилого дома на севере Москвы после обнаружения в подъезде похожего на гранату предмета, вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подъезде жилого дома №1 в Магистральном переулке найден предмет, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки в целях безопасности из подъезда были эвакуированы 10 человек. "Ожидают кинолога", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230915/granata-1896575684.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва