https://ria.ru/20230922/granata-1897982592.html
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 22.09.2023
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет
Десять человек эвакуировали из жилого дома на севере Москвы после обнаружения в подъезде похожего на гранату предмета, вызван кинолог, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:40
2023-09-22T12:40
2023-09-22T12:40
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из жилого дома на севере Москвы после обнаружения в подъезде похожего на гранату предмета, вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В подъезде жилого дома №1 в Магистральном переулке найден предмет, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки в целях безопасности из подъезда были эвакуированы 10 человек. "Ожидают кинолога", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230915/granata-1896575684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет
В подъезде дома в Москве нашли похожий на гранату предмет, проведена эвакуация
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Десять человек эвакуировали из жилого дома на севере Москвы после обнаружения в подъезде похожего на гранату предмета, вызван кинолог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В подъезде жилого дома №1 в Магистральном переулке найден предмет, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на время проверки в целях безопасности из подъезда были эвакуированы 10 человек.
"Ожидают кинолога", - заключил собеседник агентства.
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