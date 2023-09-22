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Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров - РИА Новости, 22.09.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:43 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/gossovet-1897950596.html
Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров
Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров - РИА Новости, 22.09.2023
Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета презентовал пакет предложений, направленных на привлечение на рынок труда РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:43
2023-09-22T10:43
ленинградская область
александр дрозденко
россия
владимир путин
работа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета презентовал пакет предложений, направленных на привлечение на рынок труда студентов, молодых мам, трудоспособных инвалидов и пенсионеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации" состоялось в Великом Новгороде под руководством президента страны Владимира Путина. Перед мероприятием главы субъектов в формате круглых столов подготовили конкретные предложения по профессиональному образованию, переподготовке специалистов, другим мерам, которые помогли бы обеспечить приток кадров в экономику. Рабочая группа под руководством Александра Дрозденко подготовила список мер, направленных на привлечение на рынок труда трудоспособных инвалидов, молодых мам и пенсионеров. В частности, было предложено ввести стимулирующие меры для работодателей за трудоустройство инвалидов сверх квоты, а для семей с детьми до трех лет, где есть только один родитель, предусмотреть возможность сохранять пособие при том, что родитель выходит на работу. В пресс-службе также отметили, что рабочая группа порекомендовала обеспечить до 2030 года реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию самых уязвимых на рынке труда категорий: инвалидов, граждан пенсионного возраста, граждан старше 50 лет, ветеранов СВО, молодежи и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и других. "Предлагаем не просто включить их в действующую программу, но и продлить национальный проект и программу обучения, которая в него входит, до 2030 года", — сказал Дрозденко. Губернатор также отметил, что формат двухдневной работы на президиуме Госсовета РФ позволяет серьезно погрузиться в тему, обменяться мнениями и опытом, получить информацию о макротенденциях и одновременно решить множество вопросов с коллегами из других регионов и министрами.
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александр дрозденко, россия, владимир путин, работа
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Россия, Владимир Путин, Работа

Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета презентовал пакет предложений, направленных на привлечение на рынок труда студентов, молодых мам, трудоспособных инвалидов и пенсионеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации" состоялось в Великом Новгороде под руководством президента страны Владимира Путина. Перед мероприятием главы субъектов в формате круглых столов подготовили конкретные предложения по профессиональному образованию, переподготовке специалистов, другим мерам, которые помогли бы обеспечить приток кадров в экономику.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Дрозденко: бизнес полностью переориентировался на Россию
10:40
Рабочая группа под руководством Александра Дрозденко подготовила список мер, направленных на привлечение на рынок труда трудоспособных инвалидов, молодых мам и пенсионеров. В частности, было предложено ввести стимулирующие меры для работодателей за трудоустройство инвалидов сверх квоты, а для семей с детьми до трех лет, где есть только один родитель, предусмотреть возможность сохранять пособие при том, что родитель выходит на работу.
В пресс-службе также отметили, что рабочая группа порекомендовала обеспечить до 2030 года реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию самых уязвимых на рынке труда категорий: инвалидов, граждан пенсионного возраста, граждан старше 50 лет, ветеранов СВО, молодежи и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и других.
"Предлагаем не просто включить их в действующую программу, но и продлить национальный проект и программу обучения, которая в него входит, до 2030 года", — сказал Дрозденко.
Губернатор также отметил, что формат двухдневной работы на президиуме Госсовета РФ позволяет серьезно погрузиться в тему, обменяться мнениями и опытом, получить информацию о макротенденциях и одновременно решить множество вопросов с коллегами из других регионов и министрами.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссияВладимир ПутинРабота
 
 
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