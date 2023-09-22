https://ria.ru/20230922/gossovet-1897950596.html

Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров

Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров - РИА Новости, 22.09.2023

Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета презентовал пакет предложений, направленных на привлечение на рынок труда РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:43

2023-09-22T10:43

2023-09-22T10:43

ленинградская область

александр дрозденко

россия

владимир путин

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371768_0:45:2899:1676_1920x0_80_0_0_efe348d8286d2c2d4cb0eb929036ab9c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума Госсовета презентовал пакет предложений, направленных на привлечение на рынок труда студентов, молодых мам, трудоспособных инвалидов и пенсионеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации" состоялось в Великом Новгороде под руководством президента страны Владимира Путина. Перед мероприятием главы субъектов в формате круглых столов подготовили конкретные предложения по профессиональному образованию, переподготовке специалистов, другим мерам, которые помогли бы обеспечить приток кадров в экономику. Рабочая группа под руководством Александра Дрозденко подготовила список мер, направленных на привлечение на рынок труда трудоспособных инвалидов, молодых мам и пенсионеров. В частности, было предложено ввести стимулирующие меры для работодателей за трудоустройство инвалидов сверх квоты, а для семей с детьми до трех лет, где есть только один родитель, предусмотреть возможность сохранять пособие при том, что родитель выходит на работу. В пресс-службе также отметили, что рабочая группа порекомендовала обеспечить до 2030 года реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию самых уязвимых на рынке труда категорий: инвалидов, граждан пенсионного возраста, граждан старше 50 лет, ветеранов СВО, молодежи и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и других. "Предлагаем не просто включить их в действующую программу, но и продлить национальный проект и программу обучения, которая в него входит, до 2030 года", — сказал Дрозденко. Губернатор также отметил, что формат двухдневной работы на президиуме Госсовета РФ позволяет серьезно погрузиться в тему, обменяться мнениями и опытом, получить информацию о макротенденциях и одновременно решить множество вопросов с коллегами из других регионов и министрами.

https://ria.ru/20230922/biznes-1897949337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, россия, владимир путин, работа