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Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России - РИА Новости, 22.09.2023
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14:30 22.09.2023 (обновлено: 14:32 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/gomboev-1898025300.html
Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России
Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России - РИА Новости, 22.09.2023
Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России
Уроженцу Бурятии Жаргалу Гомбоеву, погибшему в районе Угледара в ДНР в ходе СВО, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава республики Алексей... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:30
2023-09-22T14:32
специальная военная операция на украине
политика
россия
алексей цыденов
донецкая народная республика
республика бурятия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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УЛАН-УДЭ, 22 сен – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Жаргалу Гомбоеву, погибшему в районе Угледара в ДНР в ходе СВО, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Гвардии капитану Гомбоеву Жаргалу Баировичу указом президента посмертно присвоено звание Герой России. Позывной "Тайга". Один из лучших командиров 37-й бригады", - написал Цыденов. Отмечается, что Гомбоев участник СВО с первых дней, принял участие в 30 разведывательных операциях в киевском направлении, в составе своего взвода уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов, обладал огромным авторитетом среди личного состава. По словам Цыденова, на изюмском направлении Гомбоев, возглавляя штурмовую группу под артиллерийским огнем, уничтожил три опорных пункта, БМП противника и еще четыре опорных пункта противника. На херсонском направлении ночью в составе бронегруппы на переднем крае обороны противника уничтожил вражеский танк, а затем скорректировал огонь артиллерии, что привело к уничтожению еще двух танков. В феврале 2023 года в районе Угледара под командованием Гомбоева бронегруппа подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. "При дальнейшем прикрытии наших сил попал под минометный обстрел и погиб от полученных ранений", - подчеркнул Цыденов. Ранее в интервью РИА Новости Цыденов сообщил, что в Бурятии десять участников спецоперации получили награды Героев России.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837612008.html
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политика, россия, алексей цыденов, донецкая народная республика, республика бурятия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Алексей Цыденов, Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Погибшему в ДНР уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России

Цыденов: уроженец Бурятии капитан Жаргал Гомбоев стал Героем России посмертно

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramЖаргал Гомбоев
Жаргал Гомбоев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Жаргал Гомбоев. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 22 сен – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Жаргалу Гомбоеву, погибшему в районе Угледара в ДНР в ходе СВО, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
"Гвардии капитану Гомбоеву Жаргалу Баировичу указом президента посмертно присвоено звание Герой России. Позывной "Тайга". Один из лучших командиров 37-й бригады", - написал Цыденов. Отмечается, что Гомбоев участник СВО с первых дней, принял участие в 30 разведывательных операциях в киевском направлении, в составе своего взвода уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов, обладал огромным авторитетом среди личного состава.
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По словам Цыденова, на изюмском направлении Гомбоев, возглавляя штурмовую группу под артиллерийским огнем, уничтожил три опорных пункта, БМП противника и еще четыре опорных пункта противника. На херсонском направлении ночью в составе бронегруппы на переднем крае обороны противника уничтожил вражеский танк, а затем скорректировал огонь артиллерии, что привело к уничтожению еще двух танков.
В феврале 2023 года в районе Угледара под командованием Гомбоева бронегруппа подавила два опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. "При дальнейшем прикрытии наших сил попал под минометный обстрел и погиб от полученных ранений", - подчеркнул Цыденов.
Ранее в интервью РИА Новости Цыденов сообщил, что в Бурятии десять участников спецоперации получили награды Героев России.
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