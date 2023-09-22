https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html

"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта

"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта - РИА Новости, 22.09.2023

"Шансов нет": Зеленскому передали плохие новости с фронта

Российское военное руководство не оставляет ВСУ никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире американского шоу The Jimmy... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:08

2023-09-22T11:08

2023-09-22T11:08

россия

украина

киев

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Российское военное руководство не оставляет ВСУ никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show."Российская армия находится под руководством лучших офицеров в мире. Генерал-полковник Романчук (командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении. – Прим. ред.) превосходит любого американского генерала. Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя", – отметил он.Риттер также подчеркнул, что благодаря грамотному руководству российской армии удалось выстроить мощнейшую оборону, которую ВСУ с начала контрнаступления так и не смогли преодолеть, потеряв множество солдат."Украинцы не смогли прорвать даже первую линию обороны. Нужно понимать, что за первой линией есть вторая, третья и четвертая. <…> ВСУ все еще в зоне перед первой линией. <…> Они уже все потеряли. Для Украины все кончено", – резюмировал бывший разведчик.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля заявил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/rabotino-1897814522.html

https://ria.ru/20230922/otkaz-1897937749.html

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украина

киев

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россия, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины