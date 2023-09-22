https://ria.ru/20230922/gaz-1898088082.html

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи - РИА Новости, 22.09.2023

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи

Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в городе Шебекино, двое из них находятся в реанимации, написал министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:47

2023-09-22T17:47

2023-09-22T17:53

происшествия

шебекино

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в городе Шебекино, двое из них находятся в реанимации, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в Шебекино, один из них находится под завалами. Позже региональное управление СК сообщило, что правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, а ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 полицейских и оказавшийся под завалами хозяин дома."Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа: двое в реанимации, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в отделении, состояние стабильное", - сообщил министр.Иконников уточнил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Следствием в отношении 63-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, белгородская область