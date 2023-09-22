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Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи - РИА Новости, 22.09.2023
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17:47 22.09.2023 (обновлено: 17:53 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/gaz-1898088082.html
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи - РИА Новости, 22.09.2023
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи
Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в городе Шебекино, двое из них находятся в реанимации, написал министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:47
2023-09-22T17:53
происшествия
шебекино
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в городе Шебекино, двое из них находятся в реанимации, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в Шебекино, один из них находится под завалами. Позже региональное управление СК сообщило, что правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, а ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 полицейских и оказавшийся под завалами хозяин дома."Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа: двое в реанимации, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в отделении, состояние стабильное", - сообщил министр.Иконников уточнил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Следствием в отношении 63-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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происшествия, шебекино, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Шебекино, Следственный комитет России (СК РФ), Вячеслав Гладков, Белгородская область
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Шебекино увеличилось до семи

Число пострадавших при взрыве газового баллона в Шебекино возросло до семи

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино
На месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
На месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали при взрыве газового баллона в городе Шебекино, двое из них находятся в реанимации, написал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что пять человек пострадали после взрыва газового баллона в частном жилом доме в Шебекино, один из них находится под завалами. Позже региональное управление СК сообщило, что правоохранители пришли с обыском к 63-летнему мужчине по уголовному делу, а ходе которого тот открыл вентиль газового баллона и поджег газ, раздался взрыв. В медучреждения были доставлены 5 полицейских и оказавшийся под завалами хозяин дома.
«
"Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще трое госпитализированы в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа: двое в реанимации, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один человек находится в отделении, состояние стабильное", - сообщил министр.
Иконников уточнил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следствием в отношении 63-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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ПроисшествияШебекиноСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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