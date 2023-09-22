https://ria.ru/20230922/finpomosch-1898119154.html

Канада выделит Украине финпомощь и передаст танки Leopard 2, пишут СМИ

Канада выделит Украине финпомощь и передаст танки Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023

Канада выделит Украине финпомощь и передаст танки Leopard 2, пишут СМИ

Канада выделит Украине военную помощь на 482 миллиона долларов США в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2, сообщает телеканал CTV. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:14

2023-09-22T20:14

2023-09-22T20:14

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. Канада выделит Украине военную помощь на 482 миллиона долларов США в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2, сообщает телеканал CTV. "Федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи на 650 млн (канадских - ред.) долларов (около 482 млн долларов США - ред.) на ближайшие годы. На часть этой суммы Канада передаст больше танков Leopard 2", - сообщает телеканал. В сообщении также утверждается, что Канада также введет дополнительные санкции против России. Канадское руководство в пятницу встречается с Владимиром Зеленским, который отправился в страну после поездки в США, где он выступал на генассамблее ООН и встречался с руководством Соединенных Штатов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898046416.html

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