Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников
Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников и силовой политики
© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британскому изданию The Guardian.
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"Мы — травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и продвижения верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но также должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", — сказал политик.
Тем не менее, размышляя о том, как конфликт на Украине повлиял на ЕС в вопросе оборонных расходов, Боррель сказал, что европейские страны были вынуждены "проснуться после сиесты, в которой они жили под американским ядерным зонтиком".
Кроме того, издание привело слова дипломата из его недавнего выступления в Нью-Йоркском университете, где он заявил, что Совет Безопасности ООН оказался "совершенно бесполезным" в последние годы из-за своих разногласий.
Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна" и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".
Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.