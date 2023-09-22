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Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников - РИА Новости, 22.09.2023
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16:42 22.09.2023 (обновлено: 17:28 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/evrosoyuz-1898069799.html
Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников
Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников - РИА Новости, 22.09.2023
Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников
Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:42
2023-09-22T17:28
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
нью-йоркский университет
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британскому изданию The Guardian.&quot;Мы — травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и продвижения верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но также должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому&quot;, — сказал политик.Тем не менее, размышляя о том, как конфликт на Украине повлиял на ЕС в вопросе оборонных расходов, Боррель сказал, что европейские страны были вынуждены "проснуться после сиесты, в которой они жили под американским ядерным зонтиком". Кроме того, издание привело слова дипломата из его недавнего выступления в Нью-Йоркском университете, где он заявил, что Совет Безопасности ООН оказался "совершенно бесполезным" в последние годы из-за своих разногласий. Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна" и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием". Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, нью-йоркский университет, владимир путин, россия, москва, оон
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Нью-Йоркский университет, Владимир Путин, Россия, Москва, ООН
Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников

Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников и силовой политики

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Евросоюз оставался "травоядным животным в мире хищников", но вынужден был "проснуться после сна" из-за конфликта на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью британскому изданию The Guardian.
«

"Мы — травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще помним, что посредством торговли и продвижения верховенства закона мы можем влиять на мир. Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но также должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому", — сказал политик.

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Тем не менее, размышляя о том, как конфликт на Украине повлиял на ЕС в вопросе оборонных расходов, Боррель сказал, что европейские страны были вынуждены "проснуться после сиесты, в которой они жили под американским ядерным зонтиком".
Кроме того, издание привело слова дипломата из его недавнего выступления в Нью-Йоркском университете, где он заявил, что Совет Безопасности ООН оказался "совершенно бесполезным" в последние годы из-за своих разногласий.
Глава дипломатии ЕС своими публичными высказываниями в последнее время вызывает критику даже в ЕС. В начале декабря на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин". Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая заявила, что такая позиция "высокомерна" и "не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием".
Выступая 13 октября на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге, Боррель высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа — это "сад", а окружающий ее мир — "джунгли", способные грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова Борреля вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Он, в частности, заявил, что его высказывание вырвали из контекста и неправильно поняли.
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В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзНью-Йоркский университетВладимир ПутинРоссияМоскваООН
 
 
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