https://ria.ru/20230922/evrosoyuz-1897940706.html

Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно

Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно - РИА Новости, 22.09.2023

Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно

Польская крестьянская партия (PSL) предлагает Европейскому союзу скупать зерно на Украине, заявил председатель партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:05

2023-09-22T10:05

2023-09-22T10:27

украина

польша

венгрия

матеуш моравецкий

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польская крестьянская партия (PSL) предлагает Европейскому союзу скупать зерно на Украине, заявил председатель партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. "Мы, как PSL предлагаем Европейскому союзу интервенционную скупку зерна с Украины и отправку его в Северную Африку, туда, где этот голод является причиной миграции", - сказал Косиняк-Камыш. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html

https://ria.ru/20230919/zerno-1897237665.html

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польша

венгрия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, венгрия, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире