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Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно - РИА Новости, 22.09.2023
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10:05 22.09.2023 (обновлено: 10:27 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/evrosoyuz-1897940706.html
Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно
Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно - РИА Новости, 22.09.2023
Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно
Польская крестьянская партия (PSL) предлагает Европейскому союзу скупать зерно на Украине, заявил председатель партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:05
2023-09-22T10:27
украина
польша
венгрия
матеуш моравецкий
тарас качка
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польская крестьянская партия (PSL) предлагает Европейскому союзу скупать зерно на Украине, заявил председатель партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. "Мы, как PSL предлагаем Европейскому союзу интервенционную скупку зерна с Украины и отправку его в Северную Африку, туда, где этот голод является причиной миграции", - сказал Косиняк-Камыш. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230921/zhaloba-1897742658.html
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украина, польша, венгрия, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Украина, Польша, Венгрия, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Польская крестьянская партия предлагает ЕС скупать украинское зерно

Польская партия предложила ЕС скупать украинское зерно и отправлять в Африку

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польская крестьянская партия (PSL) предлагает Европейскому союзу скупать зерно на Украине, заявил председатель партии Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы, как PSL предлагаем Европейскому союзу интервенционную скупку зерна с Украины и отправку его в Северную Африку, туда, где этот голод является причиной миграции", - сказал Косиняк-Камыш.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Украина пообещала Словакии отозвать жалобу в ВТО из-за зерна
Вчера, 12:22
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Украина и соседние с ней страны ЕС продолжат консультации по зерну
19 сентября, 13:59
 
УкраинаПольшаВенгрияМатеуш МоравецкийТарас КачкаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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