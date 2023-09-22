https://ria.ru/20230922/erevan-1898090723.html

В центре Еревана собираются участники новой акции протеста

В центре Еревана собираются участники новой акции протеста - РИА Новости, 22.09.2023

В центре Еревана собираются участники новой акции протеста

Участники протестной акции в Ереване собираются на площади Республики, к семи вечера они заполнили три четверти центральной площади армянской столицы, передает... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:00

2023-09-22T18:00

2023-09-22T18:19

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в Ереване собираются на площади Республики, к семи вечера они заполнили три четверти центральной площади армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В течение дня манифестанты ходили по городу, пытались блокировать автомобильное движение. На 19.00 (18.00 мск) оппозиция запланировала большую акцию протеста на главной площади города, где располагается здание кабинета министров Армении.Часть протестующих провела целый день перед зданием правительства. Большинство участников вечерней акции по-прежнему протестуют у здания кабинета министров Армении, там же находятся бойцы спецназа, а также полицейские. Силовики экипированы шлемами и щитами, блокируют вход в здание армянского правительства.Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения