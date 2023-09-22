В центре Еревана собираются участники новой акции протеста
На площади Республики в Ереване собираются участники новой акции протеста
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Участники протестной акции в Ереване собираются на площади Республики, к семи вечера они заполнили три четверти центральной площади армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
В течение дня манифестанты ходили по городу, пытались блокировать автомобильное движение. На 19.00 (18.00 мск) оппозиция запланировала большую акцию протеста на главной площади города, где располагается здание кабинета министров Армении.
Часть протестующих провела целый день перед зданием правительства. Большинство участников вечерней акции по-прежнему протестуют у здания кабинета министров Армении, там же находятся бойцы спецназа, а также полицейские. Силовики экипированы шлемами и щитами, блокируют вход в здание армянского правительства.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.