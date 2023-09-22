https://ria.ru/20230922/erevan-1898063882.html
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек - РИА Новости, 22.09.2023
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек
Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:25
2023-09-22T16:25
2023-09-22T17:28
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 98 человек", - сказал собеседник агентства. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Столкновения протестующих с полицией в Ереване
На площади у здания правительства в Ереване после некоторого затишья вновь начались задержания.
2023-09-22T16:25
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек
Полиция задержала 98 человек на акциях протеста в Ереване