https://ria.ru/20230922/erevan-1898063882.html

На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек

На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек - РИА Новости, 22.09.2023

На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек

Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:25

2023-09-22T16:25

2023-09-22T17:28

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 98 человек", - сказал собеседник агентства. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html

ереван

армения

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения протестующих с полицией в Ереване На площади у здания правительства в Ереване после некоторого затишья вновь начались задержания. 2023-09-22T16:25 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе