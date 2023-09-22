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На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек - РИА Новости, 22.09.2023
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16:25 22.09.2023 (обновлено: 17:28 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/erevan-1898063882.html
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек - РИА Новости, 22.09.2023
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек
Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:25
2023-09-22T17:28
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 98 человек", - сказал собеседник агентства. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
ереван
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Столкновения протестующих с полицией в Ереване
На площади у здания правительства в Ереване после некоторого затишья вновь начались задержания.
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
На акциях протеста в Ереване задержали 98 человек

Полиция задержала 98 человек на акциях протеста в Ереване

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении задержала в пятницу 98 человек на акциях протеста в Ереване, участники которых требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 98 человек", - сказал собеседник агентства.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Сотрудники полиции во время протеста в Ереване из-за эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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