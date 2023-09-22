https://ria.ru/20230922/erevan-1897931204.html
Полиция Еревана готовится к усиленной охране здания правительства
Полиция Еревана готовится к усиленной охране здания правительства - РИА Новости, 22.09.2023
Полиция Еревана готовится к усиленной охране здания правительства
Полиция в Ереване готовится к усиленной охране здания правительства на площади Республики, где сегодня пройдут очередные акции протеста манифестантов, передает... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:45
2023-09-22T08:45
2023-09-22T08:45
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция в Ереване готовится к усиленной охране здания правительства на площади Республики, где сегодня пройдут очередные акции протеста манифестантов, передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к антиправительственным протестам в режиме нон-стоп. Группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движение транспорта. Колонны движутся к площади Республики. Обстановка на площади, где несколько дней проходит самая массовая акция протеста, сейчас спокойная. Оппозиция запланировала очередной митинг на 10.00 по местному времени. Отряд спецназа надевает экипировку и готовится к усиленной охране здания. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/berbok-1897912391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Полиция Еревана готовится к усиленной охране здания правительства
Полиция Еревана готовится к охране здания правительства перед началом протестом
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция в Ереване готовится к усиленной охране здания правительства на площади Республики, где сегодня пройдут очередные акции протеста манифестантов, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к антиправительственным протестам в режиме нон-стоп. Группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движение транспорта. Колонны движутся к площади Республики.
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Обстановка на площади, где несколько дней проходит самая массовая акция протеста, сейчас спокойная. Оппозиция запланировала очередной митинг на 10.00 по местному времени. Отряд спецназа надевает экипировку и готовится к усиленной охране здания.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении
собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Однако оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
В центре Еревана полиция проводит локальные задержания протестующих