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В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект - РИА Новости, 22.09.2023
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08:03 22.09.2023 (обновлено: 09:43 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/erevan-1897928150.html
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект
Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:03
2023-09-22T09:43
в мире
ереван
армения
грузия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях. "Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы", — сообщила Манукян. В четверг лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал провести забастовки и уже с 6:30 мск 22 сентября перекрыть улицы столицы. В 9:00 мск протестующие намерены собраться у зданий кабмина, чтобы сорвать заседание правительства. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались демонстранты. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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в мире, ереван, армения, грузия, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Грузия, Никол Пашинян
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект

В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект, требуя отставки Пашиняна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване. 22 сентября 2023
Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване. 22 сентября 2023
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях.
"Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы", — сообщила Манукян.
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В четверг лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал провести забастовки и уже с 6:30 мск 22 сентября перекрыть улицы столицы. В 9:00 мск протестующие намерены собраться у зданий кабмина, чтобы сорвать заседание правительства.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались демонстранты. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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