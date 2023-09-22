https://ria.ru/20230922/erevan-1897928150.html
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект
Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:03
2023-09-22T08:03
2023-09-22T09:43
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях. "Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы", — сообщила Манукян. В четверг лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал провести забастовки и уже с 6:30 мск 22 сентября перекрыть улицы столицы. В 9:00 мск протестующие намерены собраться у зданий кабмина, чтобы сорвать заседание правительства. Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались демонстранты. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, грузия, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Грузия, Никол Пашинян
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект
В Ереване протестующие заблокировали ключевой проспект, требуя отставки Пашиняна
ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию, сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях.
"Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы", — сообщила Манукян.
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
В четверг лидер блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал провести забастовки и уже с 6:30 мск 22 сентября перекрыть улицы столицы. В 9:00 мск протестующие намерены собраться у зданий кабмина, чтобы сорвать заседание правительства.
Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении
собрались демонстранты. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. В ответ силовики применили светошумовые гранаты. Оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало попытки штурма. В среду и четверг на площади Республики, рядом со зданием кабмина, вновь произошли стычки протестующих с полицией.
Азербайджан
19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
В центре Еревана полиция проводит локальные задержания протестующих