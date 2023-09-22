https://ria.ru/20230922/energodefitsit-1898143787.html
Глава Кубани поручил создать дорожную карту для решения энергодефицита
Глава Кубани поручил создать дорожную карту для решения энергодефицита - РИА Новости, 22.09.2023
Глава Кубани поручил создать дорожную карту для решения энергодефицита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца создать дорожную карту, чтобы решить проблему энергодефицита, вызванную ростом... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:29
2023-09-22T23:29
2023-09-22T23:29
краснодарский край
жкх
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца создать дорожную карту, чтобы решить проблему энергодефицита, вызванную ростом населения и появлением новых предприятий. "Количество потребителей в крае растет, появляются новые предприятия, социальные объекты, целые микрорайоны. Мощностей не хватает. Уверен, все мы единомышленники и понимаем проблему. Устранять инфраструктурные ограничения и создавать совместную краевую программу опережающего развития по муниципалитетам нужно уже сегодня - причем с конкретными сроками. Это стратегический для края документ, из-за отсутствия которого страдает развитие всех сфер жизни края, в том числе экономики", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Глава региона поручил разработать дорожную карту в течение месяца. В этой работе примут участие сетевые компании, администрации городов и районов края, министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Ранее Кондратьев поручил подготовить энергетический комплекс региона к отопительному сезону до 15 октября.
https://ria.ru/20230922/sezon-1898131718.html
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жкх, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, ЖКХ, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Глава Кубани поручил создать дорожную карту для решения энергодефицита
Глава Кубани поручил создать дорожную карту для решения энергодефицита