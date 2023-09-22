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Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак - РИА Новости, 22.09.2023
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16:22 22.09.2023 (обновлено: 16:30 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html
Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак
Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак - РИА Новости, 22.09.2023
Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак
Гондурас заинтересован поставлять в Россию кофе, креветки, омаров и табак, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:22
2023-09-22T16:30
экономика
гондурас
россия
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МОНТЕВИДЕО, 22 сен - РИА Новости. Гондурас заинтересован поставлять в Россию кофе, креветки, омаров и табак, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна. По словам министра, сам Гондурас производит широкий спектр товаров высокого качества и заинтересован поставлять и в Россию. "Например, (Гондурас) является пятым по величине производителем кофе в мире. Это крупный мировой производитель дынь, креветок, омаров, табака, в различных отраслях. Кроме того, текстильные изделия. Поэтому я думаю, что в этих сферах могут быть интересные возможности", - добавил Рейна, отвечая на вопрос о том, какие продукты стране было бы интересно поставлять в Россию.
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экономика, гондурас, россия
Экономика, Гондурас, Россия
Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак

Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки, омаров и табак

© AFP 2023 / ORLANDO SIERRAРабочие несут мешки с кофейными зернами в департаменте Эль-Параисо, Гондурас
Рабочие несут мешки с кофейными зернами в департаменте Эль-Параисо, Гондурас - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AFP 2023 / ORLANDO SIERRA
Рабочие несут мешки с кофейными зернами в департаменте Эль-Параисо, Гондурас
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 22 сен - РИА Новости. Гондурас заинтересован поставлять в Россию кофе, креветки, омаров и табак, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна.
По словам министра, сам Гондурас производит широкий спектр товаров высокого качества и заинтересован поставлять и в Россию.
«
"Например, (Гондурас) является пятым по величине производителем кофе в мире. Это крупный мировой производитель дынь, креветок, омаров, табака, в различных отраслях. Кроме того, текстильные изделия. Поэтому я думаю, что в этих сферах могут быть интересные возможности", - добавил Рейна, отвечая на вопрос о том, какие продукты стране было бы интересно поставлять в Россию.
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