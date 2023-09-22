https://ria.ru/20230922/eksport-1898063096.html

Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак

Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак - РИА Новости, 22.09.2023

Гондурас хочет экспортировать в Россию кофе, креветки и табак

Гондурас заинтересован поставлять в Россию кофе, креветки, омаров и табак, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:22

2023-09-22T16:22

2023-09-22T16:30

экономика

гондурас

россия

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МОНТЕВИДЕО, 22 сен - РИА Новости. Гондурас заинтересован поставлять в Россию кофе, креветки, омаров и табак, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел центральноамериканской страны Энрике Рейна. По словам министра, сам Гондурас производит широкий спектр товаров высокого качества и заинтересован поставлять и в Россию. "Например, (Гондурас) является пятым по величине производителем кофе в мире. Это крупный мировой производитель дынь, креветок, омаров, табака, в различных отраслях. Кроме того, текстильные изделия. Поэтому я думаю, что в этих сферах могут быть интересные возможности", - добавил Рейна, отвечая на вопрос о том, какие продукты стране было бы интересно поставлять в Россию.

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гондурас

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экономика, гондурас, россия