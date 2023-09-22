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ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится - РИА Новости, 22.09.2023
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14:56 22.09.2023 (обновлено: 15:06 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html
ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится
ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится - РИА Новости, 22.09.2023
ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится
Конфликт на Украине уже привел к росту инфляции в Европе, а его последствия для экономики региона через один-два года будут в два раза сильнее, говорится в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:56
2023-09-22T15:06
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине уже привел к росту инфляции в Европе, а его последствия для экономики региона через один-два года будут в два раза сильнее, говорится в исследовании Национального банка Швейцарии. В рамках исследования рассматривалось влияние конфликта на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Как говорится в докладе, без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%. "Негативные последствия войны, скорее всего, будут серьезнее в средне-долгосрочной перспективе... Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше", - сообщил регулятор. Конфликт, в частности, серьезно ударил по экономикам Германии и Великобритании, где ВВП к концу прошлого года мог быть больше на 0,7%. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897656186.html
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цены на нефть, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), швейцария, европа
Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Швейцария, Европа
ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится

ЦБ Швейцарии: негативные последствия для экономики Европы из-за Украины удвоятся

CC BY 2.0 / kuhnmi / Швейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине уже привел к росту инфляции в Европе, а его последствия для экономики региона через один-два года будут в два раза сильнее, говорится в исследовании Национального банка Швейцарии.
В рамках исследования рассматривалось влияние конфликта на экономики Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Как говорится в докладе, без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%.
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"Негативные последствия войны, скорее всего, будут серьезнее в средне-долгосрочной перспективе... Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше", - сообщил регулятор.
Конфликт, в частности, серьезно ударил по экономикам Германии и Великобритании, где ВВП к концу прошлого года мог быть больше на 0,7%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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