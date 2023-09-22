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В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана
В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана
Полицейские в Москве задержали друга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана, его передадут инициаторам розыска - в Нижний Новгород, где... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:49
2023-09-22T13:49
2023-09-22T13:49
происшествия
москва
анастасия волочкова
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали друга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана, его передадут инициаторам розыска - в Нижний Новгород, где расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили агентству в пресс-службе московского главка МВД, не раскрывая имени фигуранта и каких-либо подробностей дела, некий мужчина был "задержан сотрудниками столичной полиции, будет передан инициатору розыска". Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о бизнесмене Дюране. Предприниматель есть в базе разыскиваемых МВД России, его передадут инициаторам розыска в Нижний Новгород. Как рассказал РИА Новости другой источник, Дюран был задержан накануне. На бизнесмена пожаловались несколько человек, которым он обещал прибыль от инвестиций. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предварительный ущерб - более 5,5 миллиона рублей. "Для меня Дима Дюран - этом мой друг. Мы познакомились год назад на моем проекте... Он пришел с огромным букетом цветов, пробился через мою команду-оборону в мою гримерную... Сегодня он оказался в непонятной ситуации, потому что любого человека можно подставить. Задержание Дмитрия - это подстава", - заявила РИА Новости балерина Анастасия Волочкова. Еще один источник агентства в правоохранительных органах отметил, что бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, "был признан банкротом", после чего стал Дюраном.
https://ria.ru/20230601/volochkova-1875350282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, анастасия волочкова
Происшествия, Москва, Анастасия Волочкова
В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана
В Москве задержали бизнесмена и друга Волочковой Дюрана по делу о мошенничестве
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Москве задержали друга балерины Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана, его передадут инициаторам розыска - в Нижний Новгород, где расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили агентству в пресс-службе московского главка МВД, не раскрывая имени фигуранта и каких-либо подробностей дела, некий мужчина был "задержан сотрудниками столичной полиции, будет передан инициатору розыска".
Источник РИА Новости уточнил, что речь идет о бизнесмене Дюране. Предприниматель есть в базе разыскиваемых МВД России
, его передадут инициаторам розыска в Нижний Новгород.
Как рассказал РИА Новости другой источник, Дюран был задержан накануне. На бизнесмена пожаловались несколько человек, которым он обещал прибыль от инвестиций. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), предварительный ущерб - более 5,5 миллиона рублей.
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"Для меня Дима Дюран - этом мой друг. Мы познакомились год назад на моем проекте... Он пришел с огромным букетом цветов, пробился через мою команду-оборону в мою гримерную... Сегодня он оказался в непонятной ситуации, потому что любого человека можно подставить. Задержание Дмитрия - это подстава", - заявила РИА Новости балерина Анастасия Волочкова.
Еще один источник агентства в правоохранительных органах отметил, что бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, "был признан банкротом", после чего стал Дюраном.