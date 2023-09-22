https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД - РИА Новости, 22.09.2023
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, будет и далее так поступать, если соответственным образом будут вести себя другие страны, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:10
2023-09-22T20:10
2023-09-22T20:15
сергей вершинин
россия
в мире
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания, будет и далее так поступать, если соответственным образом будут вести себя другие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "В начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. Намерены и впредь поступать таким образом при том условии, что аналогично будут себя вести другие ядерные государства", - сказал Вершинин.
https://ria.ru/20230829/ispytaniya-1893030827.html
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сергей вершинин, россия, в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
Сергей Вершинин, Россия, В мире, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, заявили в МИД
Вершинин: Россия намерена продолжать соблюдение моратория на ядерные испытания