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В МИД призвали США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 22.09.2023
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19:24 22.09.2023 (обновлено: 19:39 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898111296.html
В МИД призвали США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ
В МИД призвали США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 22.09.2023
В МИД призвали США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ
Россия призывает правительство США пересмотреть свой подход и срочно принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:24
2023-09-22T19:39
россия
сша
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
в мире
сергей вершинин
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия призывает правительство США пересмотреть свой подход и срочно принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ."Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу", - сказал Вершинин.
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россия, сша, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), в мире, сергей вершинин
Россия, США, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), В мире, Сергей Вершинин
В МИД призвали США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ

В МИД призвали США пересмотреть свой подход и принять шаги для ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Россия призывает правительство США пересмотреть свой подход и срочно принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.
"Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу", - сказал Вершинин.
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РоссияСШАДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)В миреСергей Вершинин
 
 
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