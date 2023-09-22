https://ria.ru/20230922/duda-1897937238.html

Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах

Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах - РИА Новости, 22.09.2023

Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах

Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала Polsat, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:37

2023-09-22T09:37

2023-09-22T09:37

в мире

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала Polsat, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Второй президентский срок Дуды закончится в 2024 году. В соответствии с польской конституцией один человек не может стать президентом больше двух раз подряд. По словам польского президента, он не будет баллотироваться даже в депутаты парламента на выборах, которые назначены на 15 октября. "Я в выборах не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал", - сказал он. "В Польше сложилась такая традиция, что президенты уже не баллотировались. Думаю, так будет и со мной", - добавил Дуда.

https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, польша, анджей дуда