https://ria.ru/20230922/duda-1897937238.html
Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах
Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах - РИА Новости, 22.09.2023
Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах
Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала Polsat, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:37
2023-09-22T09:37
2023-09-22T09:37
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала Polsat, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Второй президентский срок Дуды закончится в 2024 году. В соответствии с польской конституцией один человек не может стать президентом больше двух раз подряд. По словам польского президента, он не будет баллотироваться даже в депутаты парламента на выборах, которые назначены на 15 октября. "Я в выборах не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал", - сказал он. "В Польше сложилась такая традиция, что президенты уже не баллотировались. Думаю, так будет и со мной", - добавил Дуда.
https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579055408.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Дуда больше не будет баллотироваться ни на каких выборах
Глава Польши Дуда заявил, что не будет баллотироваться ни на каких выборах
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире телеканала Polsat
, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах.
Второй президентский срок Дуды закончится в 2024 году. В соответствии с польской конституцией один человек не может стать президентом больше двух раз подряд.
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По словам польского президента, он не будет баллотироваться даже в депутаты парламента на выборах, которые назначены на 15 октября.
"Я в выборах не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал", - сказал он.
"В Польше сложилась такая традиция, что президенты уже не баллотировались. Думаю, так будет и со мной", - добавил Дуда.
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