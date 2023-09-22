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Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 22.09.2023
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17:08 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/dtp-1898075650.html
Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП
Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП - РИА Новости, 22.09.2023
Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП
Женщина и двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Калугой, еще один ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:08
2023-09-22T17:08
происшествия
авто
рославль
владислав шапша
калуга
москва
volvo ab
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Калугой, еще один ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Сегодня в Мосальском районе произошло серьезное ДТП. Из-за выезда Kia Venga на "встречку" легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через 7 минут. К сожалению, есть погибшие. В результате аварии скончалась женщина – водитель КИА 1982 г.р., двое детей 2018 и 2016 г.р.", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что также в ДТП пострадал 10-летний ребенок, его транспортируют в детскую областную больницу. В пресс-службе УМВД Калужской области уточнили РИА Новости, что ДТП произошло около 14.30 (мск) на 238-м километре автодороги А-130 (Мосальский район). "По предварительной информации, водитель легковой автомашины Kia, двигаясь со стороны г. Рославль в сторону г. Москва, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовой автомашиной Volvo в составе полуприцепа", - сказали в УМВД.
https://ria.ru/20230922/dtp-1898044210.html
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происшествия, авто, рославль, владислав шапша, калуга, москва, volvo ab, kia rio
Происшествия, Авто, Рославль, Владислав Шапша, Калуга, Москва, Volvo AB, Kia Rio
Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП

Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП, еще один ребенок в больнице

© Фото : ГУ МЧС России по Калужской областиНа месте ДТП в Мосальском районе Калужской области
На месте ДТП в Мосальском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области
На месте ДТП в Мосальском районе Калужской области
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика под Калугой, еще один ребенок доставлен в больницу, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«
"Сегодня в Мосальском районе произошло серьезное ДТП. Из-за выезда Kia Venga на "встречку" легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место через 7 минут. К сожалению, есть погибшие. В результате аварии скончалась женщина – водитель КИА 1982 г.р., двое детей 2018 и 2016 г.р.", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что также в ДТП пострадал 10-летний ребенок, его транспортируют в детскую областную больницу.
В пресс-службе УМВД Калужской области уточнили РИА Новости, что ДТП произошло около 14.30 (мск) на 238-м километре автодороги А-130 (Мосальский район). "По предварительной информации, водитель легковой автомашины Kia, двигаясь со стороны г. Рославль в сторону г. Москва, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовой автомашиной Volvo в составе полуприцепа", - сказали в УМВД.
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