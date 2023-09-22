Рейтинг@Mail.ru
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами - РИА Новости, 22.09.2023
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами
Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин"... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:02
2023-09-22T11:02
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871217779_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_08eef6546ae5d15a65d6b22941e01bba.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова. ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", - сказал Баранов. По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".
https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html
https://ria.ru/20230920/dron-1897677646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871217779_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_1b62254d8713c05771c57999e09f7830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами

Замглавы ЦКБ "Рубин": против морских дронов оптимальны боновые заграждения

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова.
ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В севастопольской морской зоне уничтожили надводный дрон
5 августа, 14:34
"Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", - сказал Баранов.
По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".
Беспилотный летательный аппарат ZALA. Кадр видео
В России создали аналог дрона-камикадзе "Герань"
20 сентября, 23:34
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала