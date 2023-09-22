https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html

В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами

В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами - РИА Новости, 22.09.2023

В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами

Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин"... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:02

2023-09-22T11:02

2023-09-22T11:02

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова. ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", - сказал Баранов. По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".

https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия