https://ria.ru/20230922/drony-1897954234.html
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами - РИА Новости, 22.09.2023
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами
Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин"... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:02
2023-09-22T11:02
2023-09-22T11:02
безопасность
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова. ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", - сказал Баранов. По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".
https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html
https://ria.ru/20230920/dron-1897677646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
В ЦКБ "Рубин" заявили об оптимальном методе борьбы с морскими дронами
Замглавы ЦКБ "Рубин": против морских дронов оптимальны боновые заграждения
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрея Баранова.
ЦКБ "Рубин" является главным в России
разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
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"Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", - сказал Баранов.
По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".
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