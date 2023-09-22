https://ria.ru/20230922/drony-1897930596.html
На Кубани рассказали об атаках украинских дронов
На Кубани рассказали об атаках украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2023
На Кубани рассказали об атаках украинских дронов
Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:40
2023-09-22T08:40
2023-09-22T08:40
туапсинский район
краснодарский край
россия
сергей бойко
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника, нет, сообщил глава района Сергей Бойко в телеграм-канале. В пятницу утром в Минобороны России сообщили, что ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. "На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало", - написал Бойко.
https://ria.ru/20230919/dron-1897288049.html
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсинский район, краснодарский край, россия, сергей бойко, происшествия
Туапсинский район, Краснодарский край, Россия, Сергей Бойко, Происшествия
На Кубани рассказали об атаках украинских дронов
На Кубани после атак украинских дронов пострадавших и повреждений нет