https://ria.ru/20230922/drony-1897930596.html

На Кубани рассказали об атаках украинских дронов

На Кубани рассказали об атаках украинских дронов - РИА Новости, 22.09.2023

На Кубани рассказали об атаках украинских дронов

Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:40

2023-09-22T08:40

2023-09-22T08:40

туапсинский район

краснодарский край

россия

сергей бойко

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее силами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника, нет, сообщил глава района Сергей Бойко в телеграм-канале. В пятницу утром в Минобороны России сообщили, что ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. "На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало", - написал Бойко.

https://ria.ru/20230919/dron-1897288049.html

туапсинский район

краснодарский край

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

туапсинский район, краснодарский край, россия, сергей бойко, происшествия