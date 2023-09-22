https://ria.ru/20230922/drobysh-1897988135.html

Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу

Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу - РИА Новости, 22.09.2023

Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу

Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:16

2023-09-22T13:16

2023-09-22T14:49

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится в телеграм-аккаунте канала. Во размещенном фрагменте предстоящего выпуска Дробыш обсуждая выступления Шуры и Мии, сравнивает их с драгоценностями и бижутерией. "Как бы он ( имея в виду Шуру. — Прим. ред.) не волновался, как бы он не переживал, его голос, его произношение, его харизма, все, что вместе – это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался продюсер. В ролик также вошла реакция знаменитостей. И если у Шуры слова Виктора Дробыша вызвали улыбку, то у Бойки шок. В комментариях мнения пользователей по поводу слов Дробыша разошлись. Кто-то согласился с ними, кто-то заступился за певицу, назвав ее "красоткой с прекрасным голосом". Премьера второго сезона шоу "Битва поколений", в котором опытные и молодые артисты встречаются в музыкальных поединках, состоится 23 сентября.

https://ria.ru/20230913/dens-1896098725.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, виктор дробыш, шура (александр медведев)