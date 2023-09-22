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Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу - РИА Новости, 22.09.2023
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Шоубиз
 
13:16 22.09.2023 (обновлено: 14:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/drobysh-1897988135.html
Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу
Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу - РИА Новости, 22.09.2023
Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу
Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:16
2023-09-22T14:49
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
виктор дробыш
шура (александр медведев)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится в телеграм-аккаунте канала. Во размещенном фрагменте предстоящего выпуска Дробыш обсуждая выступления Шуры и Мии, сравнивает их с драгоценностями и бижутерией. "Как бы он ( имея в виду Шуру. — Прим. ред.) не волновался, как бы он не переживал, его голос, его произношение, его харизма, все, что вместе – это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался продюсер. В ролик также вошла реакция знаменитостей. И если у Шуры слова Виктора Дробыша вызвали улыбку, то у Бойки шок. В комментариях мнения пользователей по поводу слов Дробыша разошлись. Кто-то согласился с ними, кто-то заступился за певицу, назвав ее "красоткой с прекрасным голосом". Премьера второго сезона шоу "Битва поколений", в котором опытные и молодые артисты встречаются в музыкальных поединках, состоится 23 сентября.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, виктор дробыш, шура (александр медведев)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Виктор Дробыш, Шура (Александр Медведев)
Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу

Продюсер Виктор Дробыш назвал Mia Boyka дешевой люстрой на шоу "Битва поколений"

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится в телеграм-аккаунте канала.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
Во размещенном фрагменте предстоящего выпуска Дробыш обсуждая выступления Шуры и Мии, сравнивает их с драгоценностями и бижутерией.
«
"Как бы он ( имея в виду Шуру. — Прим. ред.) не волновался, как бы он не переживал, его голос, его произношение, его харизма, все, что вместе – это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался продюсер.
В ролик также вошла реакция знаменитостей. И если у Шуры слова Виктора Дробыша вызвали улыбку, то у Бойки шок.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
В комментариях мнения пользователей по поводу слов Дробыша разошлись. Кто-то согласился с ними, кто-то заступился за певицу, назвав ее "красоткой с прекрасным голосом".
Премьера второго сезона шоу "Битва поколений", в котором опытные и молодые артисты встречаются в музыкальных поединках, состоится 23 сентября.
Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Лада Дэнс раскрыла подробности участия в шоу "Битва поколений" на МУЗ-ТВ
13 сентября, 15:21
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиВиктор ДробышШура (Александр Медведев)
 
 
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