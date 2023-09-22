Виктор Дробыш оскорбил Mia Boyka на музыкальном шоу
Продюсер Виктор Дробыш назвал Mia Boyka дешевой люстрой на шоу "Битва поколений"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри нового сезона шоу "Битвы поколений" на МУЗ-ТВ, оскорбил одну из участниц проекта певицу Mia Boyka, говорится в телеграм-аккаунте канала.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
Во размещенном фрагменте предстоящего выпуска Дробыш обсуждая выступления Шуры и Мии, сравнивает их с драгоценностями и бижутерией.
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"Как бы он ( имея в виду Шуру. — Прим. ред.) не волновался, как бы он не переживал, его голос, его произношение, его харизма, все, что вместе – это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (имея в виду Mia Boyka. — Прим. ред.) люстра, но из Икеи!" — высказался продюсер.
В ролик также вошла реакция знаменитостей. И если у Шуры слова Виктора Дробыша вызвали улыбку, то у Бойки шок.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала МУЗ-ТВ
Битва поколений. MIA BOYKA vs Шура
В комментариях мнения пользователей по поводу слов Дробыша разошлись. Кто-то согласился с ними, кто-то заступился за певицу, назвав ее "красоткой с прекрасным голосом".
Премьера второго сезона шоу "Битва поколений", в котором опытные и молодые артисты встречаются в музыкальных поединках, состоится 23 сентября.