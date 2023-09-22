https://ria.ru/20230922/donetsk-1898069680.html
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди - РИА Новости, 22.09.2023
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди
Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:41
2023-09-22T16:41
2023-09-22T16:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки общественного транспорта, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - сообщил мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район находится на западе Донецка.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди
Мэр Кулемзин: в Донецке при обстреле ВСУ одной из остановок пострадали люди