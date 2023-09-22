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В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди

В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди - РИА Новости, 22.09.2023

В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди

Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:41

2023-09-22T16:41

2023-09-22T16:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки общественного транспорта, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - сообщил мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район находится на западе Донецка.

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)