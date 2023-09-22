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В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 22.09.2023 (обновлено: 16:53 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/donetsk-1898069680.html
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди - РИА Новости, 22.09.2023
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди
Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:41
2023-09-22T16:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки общественного транспорта, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - сообщил мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район находится на западе Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при украинском обстреле одной из остановок пострадали люди

Мэр Кулемзин: в Донецке при обстреле ВСУ одной из остановок пострадали люди

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Несколько человек, в том числе и сотрудники районного участка водоканала, пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка возле остановки общественного транспорта, написал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района возле остановки общественного транспорта "Углестрой" есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников районного участка водоканала", - сообщил мэра.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили не менее пяти кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 сентября, 17:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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