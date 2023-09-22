https://ria.ru/20230922/donetsk-1897939090.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 22.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 09.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:52
2023-09-22T09:52
2023-09-22T09:52
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 09.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, ночью украинские войска с 01.00 по 08.00 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда