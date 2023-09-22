https://ria.ru/20230922/donetsk-1897939090.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 22.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 09.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:52

2023-09-22T09:52

2023-09-22T09:52

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска в 09.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, ночью украинские войска с 01.00 по 08.00 выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230922/vsu-1897934420.html

донецк

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк, происшествия