https://ria.ru/20230922/dollar-1898071909.html

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года - РИА Новости, 22.09.2023

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года

Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:54

2023-09-22T16:54

2023-09-22T16:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

максим решетников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_89df63c0cbb4b08e429ad6c6b6ba393c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников."К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.

https://ria.ru/20230920/rubl-1897418415.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, максим решетников