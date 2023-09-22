https://ria.ru/20230922/dollar-1898071909.html
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года - РИА Новости, 22.09.2023
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года
Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:54
2023-09-22T16:54
2023-09-22T16:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
максим решетников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников."К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.
https://ria.ru/20230920/rubl-1897418415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, максим решетников
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Максим Решетников
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года
Решетников: к концу года доллар будет стоить 94 рубля
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.
Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.
Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.
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