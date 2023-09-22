Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:54 22.09.2023 (обновлено: 16:58 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/dollar-1898071909.html
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года - РИА Новости, 22.09.2023
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года
Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:54
2023-09-22T16:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
максим решетников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_89df63c0cbb4b08e429ad6c6b6ba393c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников."К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.
https://ria.ru/20230920/rubl-1897418415.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_251:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_74b60adf4ca9516c0b995c0c8895dcbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, максим решетников
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Максим Решетников
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на конец года

Решетников: к концу года доллар будет стоить 94 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсом валют в Москве
Электронное табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с курсом валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс рубля к доллару к концу этого года укрепится, американская валюта будет стоить 94 рубля, в 2024-2026 годах новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар", - сказал Решетников, представляя в пятницу на заседании правительства основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы.
Как ранее говорил журналистам представитель Минэкономразвития, основные параметры прогноза предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.
Во второй половине сентября рубль пытается стабилизироваться с умеренно тенденцией к укреплению: доллар направляется ниже 96 рублей.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Аналитик раскрыл условия, при которых доллар взлетит до 110 рублей
20 сентября, 01:20
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала