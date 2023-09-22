https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html

В Томске задержали подростка за попытку диверсии

В Томске задержали подростка за попытку диверсии - РИА Новости, 22.09.2023

В Томске задержали подростка за попытку диверсии

Силовики в Томской области задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге – он попытался поджечь релейный шкаф с помощью бутылки с зажигательной... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T05:14

2023-09-22T05:14

2023-09-22T05:17

происшествия

россия

томск

томская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Силовики в Томской области задержали подростка за попытку диверсии на железной дороге – он попытался поджечь релейный шкаф с помощью бутылки с зажигательной смесью, сообщает в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Следователями Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии (часть 3, статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СК, в сентябре на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 несовершеннолетний за денежное вознаграждение пытался поджечь релейный шкаф при помощи бутылки с зажигательной смесью ("коктейль Молотова"). "Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам ввиду пресечения его противоправных действий сотрудниками Томского линейного отдела МВД России совместно с УФСБ по Томской области", - сообщили в следственном управлении. В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.В сибирском управлении на транспорте МВД РФ уточнили, что обвиняемый подросток 2007 года рождения принял предложение совершить диверсию на железной дороге в черте Томска в одном из мессенджеров, сам изготовил зажигательную смесь и в ночь на 19 сентября 2023 года попытался осуществить поджог. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html

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происшествия, россия, томск, томская область, следственный комитет россии (ск рф)