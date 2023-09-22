https://ria.ru/20230922/chp-1897947233.html

Додон объяснил продление режима ЧП властями Молдавии

Додон объяснил продление режима ЧП властями Молдавии - РИА Новости, 22.09.2023

Додон объяснил продление режима ЧП властями Молдавии

Власти Молдавии в очередной раз продлили срок действия режима чрезвычайного положения, чтобы безотчетно тратить бюджетные средства, а также кредиты и гранты,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:30

2023-09-22T10:30

2023-09-22T10:30

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии в очередной раз продлили срок действия режима чрезвычайного положения, чтобы безотчетно тратить бюджетные средства, а также кредиты и гранты, считает экс-президент Игорь Додон. Накануне парламент Молдавии из-за риска обострения энергокризиса одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на 60 дней, начиная со второго октября. "Режим ЧП продлевают, чтобы нетранспартентно использовать деньги из бюджета, а также средства, что приходят из-за рубежа. В условиях ЧП Молдавия живет уже два года. Правление партии "Действие и солидарность" - это и есть ЧП. Посмотрите, что происходит с экономикой: у всех вокруг рост, у Молдавии - падение", - заявил Додон в эфире в соцсетях. Он отметил, что такая ситуация не может продолжаться постоянно, поэтому власти придется отвечать за подобный подход. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выступила с инициативой о продлении этого режима еще на 60 дней, начиная с 2 октября. При продлении режима ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям может оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, игорь додон