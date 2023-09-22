https://ria.ru/20230922/cheburashka-1898013003.html

Фильм "Чебурашка-2" запустили в производство

Фильм "Чебурашка-2" запустили в производство - РИА Новости, 22.09.2023

Фильм "Чебурашка-2" запустили в производство

Фильм "Чебурашка-2" запущен в производство, картина выйдет 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба телеканала "Россия". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:57

2023-09-22T13:57

2023-09-22T13:57

культура

дмитрий дьяченко

чебурашка

юлиана слащева

союзмультфильм

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Фильм "Чебурашка-2" запущен в производство, картина выйдет 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба телеканала "Россия". "Вдохновившись успехом проекта и огромной поддержкой со стороны зрителей, создатели приняли решение о продолжении истории. Официально: "Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026", - говорится в сообщении. Добавляется, что над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм, режиссер — Дмитрий Дьяченко. Сейчас уже дописывается сценарий, ведется подбор локаций, анонсировал режиссер Дьяченко, полным ходом идет процесс подготовки. По словам генеральный директор телеканала "Россия" Антона Златопольского, при таком уровне народной любви и поддержки было бы нечестным оставлять зрителя без продолжения приключений Чебурашки. "И мы рады, что в этом проекте "торчат те же уши" – знаменитые уши нашего общего любимого друга – новый фильм делает та же самая команда: партнеры, режиссер, актеры и, конечно, сам главный герой! Нам предстоит большая и увлекательная работа над продолжением, и это огромная ответственность перед аудиторией – нельзя обмануть ожидания зрителей, и планка поднята очень высоко, но практика показала: для этой слаженной команды нет ничего невозможного!", - сказал Златопольский, слова которого приводятся в релизе. Сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма, Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить, рассказал генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо. "Чебурашка — герой, обладающий сокрушительной искренностью — он смог достучаться до миллионов сердец по всему миру, объединив перед экраном родителей, детей, бабушек и дедушек, показав им, что они гораздо ближе друг другу, чем привыкли думать. Мы с большим интересом продолжим работать в сотрудничестве с нашими коллегами над продолжением фильма — уверена, Чебурашка еще многое может рассказать и многому научить своих преданных поклонников", - подчеркнула председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В релизе говорится, что художественный фильм "Чебурашка" завоевал сердца людей и верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката, собрав более 6,5 миллиардов рублей и 22 миллионов зрителей в кинотеатрах.

https://ria.ru/20230814/personazhi-1888886426.html

https://ria.ru/20230303/cheburashka-1855605296.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий дьяченко, чебурашка, юлиана слащева, союзмультфильм, россия