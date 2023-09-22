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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.09.2023
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:32
2023-09-22T18:32
2023-09-22T18:38
экономика
правительство рф
михаил мишустин
антон силуанов
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства, сообщается в Telegram-канале кабмина."Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении.Согласно материалам к проекту, расходы бюджета в 2024-2026 годах в среднем составят около 35,5 триллиона рублей в год: в 2024 году - 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - 34,4 триллиона, в 2026 году - 35,6 триллиона рублей. Доходы прогнозируются на уровне 35 триллионов рублей в следующем году, 33,5 триллиона - в 2025 году и 34,1 триллиона рублей в 2026 году.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, дефицит бюджета в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать. Позднее министр финансов Антон Силуанов уточнил, что общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета в следующей трехлетке составит порядка 4 триллионов рублей в год.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, антон силуанов, россия
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Россия
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы