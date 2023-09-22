https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html

Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета

Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета - РИА Новости, 22.09.2023

Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета

Дефицит бюджета России в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, заявил... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:09

2023-09-22T16:09

2023-09-22T16:09

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Старались минимизировать его дефицит насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований", - сказал Мишустин, говоря о параметрах проекта нового трехлетнего бюджета РФ.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898058614.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин