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Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета - РИА Новости, 22.09.2023
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16:09 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета - РИА Новости, 22.09.2023
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Дефицит бюджета России в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:09
2023-09-22T16:09
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Старались минимизировать его дефицит насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований", - сказал Мишустин, говоря о параметрах проекта нового трехлетнего бюджета РФ.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета

Мишустин: дефицит бюджета будет покрываться в основном заимствованиями

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований, власти старались насколько возможно его минимизировать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства РФ, на котором рассматривается проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
"Старались минимизировать его дефицит насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований", - сказал Мишустин, говоря о параметрах проекта нового трехлетнего бюджета РФ.
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