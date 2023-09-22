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Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.09.2023
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15:59 22.09.2023 (обновлено: 18:44 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898057237.html
Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы
Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.09.2023
Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы
Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:59
2023-09-22T18:44
правительство рф
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится в Telegram-канале кабмина.Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября.Стали известны основные параметры бюджета. Так, на 2024 год прогнозируются доходы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 триллиона, в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы — 36,6 триллиона, 34,4 триллиона, 35,6 триллиона соответственно.В качестве приоритетных направлений указаны укрепление обороноспособности, интеграция новых регионов, соцподдержка наиболее уязвимых категорий россиян, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.Так, около 4,4 триллиона рублей заложены на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов — на улучшение их жилищного обеспечения. Еще 1,6 триллиона рублей предусмотрены на выплату материнского капитала.В свою очередь, на задачи поддержки промышленности гражданского назначения выделены более 947 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — 67 миллиардов.По словам Мишустина, ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят поступления от экспорта углеводородов. Премьер также отметил, что дефицит казны в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.
https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html
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правительство рф, россия
Правительство РФ, Россия
Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы

Правительство завершило подготовку проекта бюджета на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится в Telegram-канале кабмина.
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября.
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Стали известны основные параметры бюджета. Так, на 2024 год прогнозируются доходы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 триллиона, в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы — 36,6 триллиона, 34,4 триллиона, 35,6 триллиона соответственно.
В качестве приоритетных направлений указаны укрепление обороноспособности, интеграция новых регионов, соцподдержка наиболее уязвимых категорий россиян, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.
Так, около 4,4 триллиона рублей заложены на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов — на улучшение их жилищного обеспечения. Еще 1,6 триллиона рублей предусмотрены на выплату материнского капитала.
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Вчера, 16:07
В свою очередь, на задачи поддержки промышленности гражданского назначения выделены более 947 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — 67 миллиардов.
По словам Мишустина, ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят поступления от экспорта углеводородов.
Премьер также отметил, что дефицит казны в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.
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