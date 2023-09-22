https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898057237.html

Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы

Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.09.2023

Правительство одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:59

2023-09-22T15:59

2023-09-22T18:44

правительство рф

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, говорится в Telegram-канале кабмина.Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ внесут на рассмотрение депутатов Госдумы до 1 октября.Стали известны основные параметры бюджета. Так, на 2024 год прогнозируются доходы на уровне 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 триллиона, в 2026-м — 34,1 триллиона. Расходы — 36,6 триллиона, 34,4 триллиона, 35,6 триллиона соответственно.В качестве приоритетных направлений указаны укрепление обороноспособности, интеграция новых регионов, соцподдержка наиболее уязвимых категорий россиян, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.Так, около 4,4 триллиона рублей заложены на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов — на улучшение их жилищного обеспечения. Еще 1,6 триллиона рублей предусмотрены на выплату материнского капитала.В свою очередь, на задачи поддержки промышленности гражданского назначения выделены более 947 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — 67 миллиардов.По словам Мишустина, ненефтегазовые доходы в 2024 году вдвое превысят поступления от экспорта углеводородов. Премьер также отметил, что дефицит казны в 2024-2026 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.

https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html

https://realty.ria.ru/20230922/shkoly-1898059590.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия