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В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
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13:08 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bukhta-1897990813.html
В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта
В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта
Рейд в Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыт, движение морского пассажирского транспорта приостановлено, сообщила дирекция по развитию... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:08
2023-09-22T13:08
севастополь
республика крым
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыт, движение морского пассажирского транспорта приостановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Ранее утром движение катеров и паромов в бухте уже временно приостанавливалось.
https://ria.ru/20230922/most-1897990527.html
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севастополь, республика крым, происшествия
Севастополь, Республика Крым, Происшествия
В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта

В Севастопольской бухте вновь приостановили движение катеров и паромов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыт, движение морского пассажирского транспорта приостановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Ранее утром движение катеров и паромов в бухте уже временно приостанавливалось.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На Крымском мосту второй раз за сутки перекрыли движение автотранспорта
13:04
 
СевастопольРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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