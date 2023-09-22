https://ria.ru/20230922/bukhta-1897990813.html

В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта

В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта - РИА Новости, 22.09.2023

В Севастопольской бухте вновь приостановили движение транспорта

Рейд в Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыт, движение морского пассажирского транспорта приостановлено, сообщила дирекция по развитию... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:08

2023-09-22T13:08

2023-09-22T13:08

севастополь

республика крым

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте второй раз в пятницу перекрыт, движение морского пассажирского транспорта приостановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Ранее утром движение катеров и паромов в бухте уже временно приостанавливалось.

https://ria.ru/20230922/most-1897990527.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, республика крым, происшествия