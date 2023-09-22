https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html

СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины

СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:28

2023-09-22T16:28

2023-09-22T17:04

политика

сша

украина

владимир зеленский

уинстон черчилль

дональд трамп

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со стороны США, заявил журналист CNN Стивен Коллисон.Он напомнил, как перед украинским лидером преклонялись во время предыдущих его визитов в американскую столицу, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали его с Уинстоном Черчиллем."В четверг же все это казалось отголоском далекого прошлого. Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины", — отметил журналист.Ранее нижняя палата конгресса не только отклонила заявку администрации американского президента на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, но и отказалась финансировать даже Вооруженные силы Соединенных Штатов, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях, говорится в статье.По мнению Коллисона, попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше. Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это — ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки, резюмируется в публикации.Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html

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политика, сша, украина, владимир зеленский, уинстон черчилль, дональд трамп