Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 22.09.2023 (обновлено: 17:04 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html
СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины
СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:28
2023-09-22T17:04
политика
сша
украина
владимир зеленский
уинстон черчилль
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со стороны США, заявил журналист CNN Стивен Коллисон.Он напомнил, как перед украинским лидером преклонялись во время предыдущих его визитов в американскую столицу, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали его с Уинстоном Черчиллем."В четверг же все это казалось отголоском далекого прошлого. Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины", — отметил журналист.Ранее нижняя палата конгресса не только отклонила заявку администрации американского президента на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, но и отказалась финансировать даже Вооруженные силы Соединенных Штатов, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях, говорится в статье.По мнению Коллисона, попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше. Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это — ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки, резюмируется в публикации.Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html
https://ria.ru/20230922/soyuznik-1898048661.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_840c86932e0e71bfa8eac6f22ac015a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, украина, владимир зеленский, уинстон черчилль, дональд трамп
Политика, США, Украина, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Дональд Трамп
СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины

CNN: Зеленскому в США показали, как резко может сократиться помощь Украине

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со стороны США, заявил журналист CNN Стивен Коллисон.
Он напомнил, как перед украинским лидером преклонялись во время предыдущих его визитов в американскую столицу, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали его с Уинстоном Черчиллем.
«
"В четверг же все это казалось отголоском далекого прошлого. Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины", — отметил журналист.
Ранее нижняя палата конгресса не только отклонила заявку администрации американского президента на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, но и отказалась финансировать даже Вооруженные силы Соединенных Штатов, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях, говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео
Вчера, 15:13
По мнению Коллисона, попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше. Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это — ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки, резюмируется в публикации.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
СМИ: Украина теряет ключевого союзника в конфликте с Россией
Вчера, 15:25
 
ПолитикаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийУинстон ЧерчилльДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала