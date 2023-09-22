СМИ: Зеленскому в Вашингтоне наглядно показали будущее Украины
CNN: Зеленскому в США показали, как резко может сократиться помощь Украине
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться финансовая и военная помощь со стороны США, заявил журналист CNN Стивен Коллисон.
Он напомнил, как перед украинским лидером преклонялись во время предыдущих его визитов в американскую столицу, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали его с Уинстоном Черчиллем.
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"В четверг же все это казалось отголоском далекого прошлого. Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины", — отметил журналист.
Ранее нижняя палата конгресса не только отклонила заявку администрации американского президента на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов, но и отказалась финансировать даже Вооруженные силы Соединенных Штатов, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях, говорится в статье.
По мнению Коллисона, попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше. Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это — ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки, резюмируется в публикации.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.
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