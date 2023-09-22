Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bpla-1898087374.html
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 22.09.2023
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
белгородская область
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Двадцать второго сентября около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Двадцать второго сентября около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Вчера, 17:37
 
Белгородская областьРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала