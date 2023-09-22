https://ria.ru/20230922/bpla-1898087374.html
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 22.09.2023
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
2023-09-22T17:44
белгородская область
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Двадцать второго сентября около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Двадцать второго сентября около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа