https://ria.ru/20230922/bpla-1898087374.html

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 22.09.2023

Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:44

2023-09-22T17:44

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Двадцать второго сентября около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html

белгородская область

россия

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Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность