https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html

Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана

Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана - РИА Новости, 22.09.2023

Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана

Выдворение настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей из Болгарии - недружественный шаг Софии, повлиять на это решение... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:31

2023-09-22T12:31

2023-09-22T12:32

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россия

софия (город)

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выдворение настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей из Болгарии - недружественный шаг Софии, повлиять на это решение было невозможно, заявила в пятницу посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24". "Мы расцениваем это как крайне недружественный шаг", - сказала она.Она добавила, что повлиять на решение Болгарии было "невозможно", так как "это было сделано очень быстро в один день перед болгарским национальным праздником..., в Болгарии никто не работает со вчерашнего дня". "Все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министра или министерского совета", - отметила Митрофанова. "Я думаю, что какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь, вызовут, конечно, посла, с ним будет определенный разговор. Но зеркальных действий в отношении болгарской православной церкви в Москве, я думаю, никто принимать не будет. Мы же не варвары", - сказала она.Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".

https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

болгария, россия, софия (город), элеонора митрофанова, в мире