https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897979179.html
Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана
Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана - РИА Новости, 22.09.2023
Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана
Выдворение настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей из Болгарии - недружественный шаг Софии, повлиять на это решение... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:31
2023-09-22T12:32
болгария
россия
софия (город)
элеонора митрофанова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152411/78/1524117827_0:725:1280:1445_1920x0_80_0_0_2279921be47e0f6edccb8b072ae46146.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Выдворение настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей из Болгарии - недружественный шаг Софии, повлиять на это решение было невозможно, заявила в пятницу посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24". "Мы расцениваем это как крайне недружественный шаг", - сказала она.Она добавила, что повлиять на решение Болгарии было "невозможно", так как "это было сделано очень быстро в один день перед болгарским национальным праздником..., в Болгарии никто не работает со вчерашнего дня". "Все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министра или министерского совета", - отметила Митрофанова. "Я думаю, что какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь, вызовут, конечно, посла, с ним будет определенный разговор. Но зеркальных действий в отношении болгарской православной церкви в Москве, я думаю, никто принимать не будет. Мы же не варвары", - сказала она.Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html
https://ria.ru/20230921/britaniya-1897830511.html
болгария
россия
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152411/78/1524117827_0:605:1280:1565_1920x0_80_0_0_82d8cf6d846e012bcf8fc2cecbf3af79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, россия, софия (город), элеонора митрофанова, в мире
Болгария, Россия, София (город), Элеонора Митрофанова, В мире
Посол России прокомментировала выдворение из Болгарии архимандрита Вассиана
Посол Митрофанова осудила выдворение настоятеля подворья в Софии из Болгарии
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Выдворение настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей из Болгарии - недружественный шаг Софии, повлиять на это решение было невозможно, заявила в пятницу посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Мы расцениваем это как крайне недружественный шаг", - сказала она.
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
Она добавила, что повлиять на решение Болгарии было "невозможно", так как "это было сделано очень быстро в один день перед болгарским национальным праздником..., в Болгарии никто не работает со вчерашнего дня".
"Все готовилось заранее, это было все по решению премьер-министра или министерского совета", - отметила Митрофанова.
"Я думаю, что какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь, вызовут, конечно, посла, с ним будет определенный разговор. Но зеркальных действий в отношении болгарской православной церкви в Москве, я думаю, никто принимать не будет. Мы же не варвары", - сказала она.
Ранее в телеграм-канале посольства РФ в Болгарии было опубликовано сообщение, в котором сказано, что болгарские власти "предприняли грубые, вопиющие действия по выдворению из страны настоятеля Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева - ред.) и двух служителей Храма Св. Николая Мирликийского". В посольстве выразили возмущение действиям Болгарской стороны и предположили, что "нынешнее руководство Болгарии поставило перед собой задачу разрушить не только общественно-политические и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами, но и разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, озлобить друг против друга русский и болгарский народы".
В Британии пять болгар обвинили в шпионаже в пользу России