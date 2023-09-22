https://ria.ru/20230922/blagoustroystvo-1897937425.html
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:39
2023-09-22T09:39
2023-09-22T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809642394_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_efc1933ff9be19885af8a8b9de9c7be0.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения - установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что на остановках общественного транспорта специалисты смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Были организованы новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки. "Около КЦ "Москвич" и расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" обустроили комфортное общественное пространство. Там поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрели пандус", - сказал Бирюков. По его словам, в рамках озеленения территории специалисты разбили газон, общая площадь которого составила более 40 тысяч квадратных метров. Бирюков также добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Граффити на части стены около завода рассказывают об истории "Москвича" и его известных моделях, вдоль "Технополиса" выполнены абстрактные рисунки с изображением производственных процессов.
https://ria.ru/20230921/blagoustroystvo-1897797226.html
https://ria.ru/20220726/most-1805017402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809642394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_33226a6f2167d01bed5b4fbe0a7f50f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова
Завершено благоустройство улицы Коломникова и территории возле КЦ "Москвич"
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения - установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков
.
Он подчеркнул, что на остановках общественного транспорта специалисты смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Были организованы новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки.
"Около КЦ "Москвич" и расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" обустроили комфортное общественное пространство. Там поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрели пандус", - сказал Бирюков.
Собянин: завершены работы по комплексному благоустройству дворов Москвы
По его словам, в рамках озеленения территории специалисты разбили газон, общая площадь которого составила более 40 тысяч квадратных метров.
Бирюков также добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Граффити на части стены около завода рассказывают об истории "Москвича" и его известных моделях, вдоль "Технополиса" выполнены абстрактные рисунки с изображением производственных процессов.
Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК