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В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова - РИА Новости, 22.09.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/blagoustroystvo-1897937425.html
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова - РИА Новости, 22.09.2023
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:39
2023-09-22T09:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения - установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что на остановках общественного транспорта специалисты смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Были организованы новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки. "Около КЦ "Москвич" и расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" обустроили комфортное общественное пространство. Там поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрели пандус", - сказал Бирюков. По его словам, в рамках озеленения территории специалисты разбили газон, общая площадь которого составила более 40 тысяч квадратных метров. Бирюков также добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Граффити на части стены около завода рассказывают об истории "Москвича" и его известных моделях, вдоль "Технополиса" выполнены абстрактные рисунки с изображением производственных процессов.
https://ria.ru/20230921/blagoustroystvo-1897797226.html
https://ria.ru/20220726/most-1805017402.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова

Завершено благоустройство улицы Коломникова и территории возле КЦ "Москвич"

© Пресс-служба департамента капремонта МосквыБлагоустройство
Благоустройство
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
Благоустройство. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения - установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что на остановках общественного транспорта специалисты смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Были организованы новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки.
"Около КЦ "Москвич" и расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" обустроили комфортное общественное пространство. Там поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрели пандус", - сказал Бирюков.
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По его словам, в рамках озеленения территории специалисты разбили газон, общая площадь которого составила более 40 тысяч квадратных метров.
Бирюков также добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Граффити на части стены около завода рассказывают об истории "Москвича" и его известных моделях, вдоль "Технополиса" выполнены абстрактные рисунки с изображением производственных процессов.
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