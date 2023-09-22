https://ria.ru/20230922/blagoustroystvo-1897937425.html

В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова

В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова - РИА Новости, 22.09.2023

В Москве завершили благоустройство улицы Коломникова

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:39

2023-09-22T09:39

2023-09-22T09:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения - установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он подчеркнул, что на остановках общественного транспорта специалисты смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Были организованы новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки. "Около КЦ "Москвич" и расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" обустроили комфортное общественное пространство. Там поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к культурному центру, реконструировали, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан предусмотрели пандус", - сказал Бирюков. По его словам, в рамках озеленения территории специалисты разбили газон, общая площадь которого составила более 40 тысяч квадратных метров. Бирюков также добавил, что в рамках проекта по благоустройству специалисты художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Граффити на части стены около завода рассказывают об истории "Москвича" и его известных моделях, вдоль "Технополиса" выполнены абстрактные рисунки с изображением производственных процессов.

https://ria.ru/20230921/blagoustroystvo-1897797226.html

https://ria.ru/20220726/most-1805017402.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы