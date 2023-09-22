https://ria.ru/20230922/biznes-1897949337.html
Дрозденко: бизнес полностью переориентировался на Россию
Дрозденко: бизнес полностью переориентировался на Россию - РИА Новости, 22.09.2023
Дрозденко: бизнес полностью переориентировался на Россию
Изменения в геополитической ситуации отразились на бизнесе, который полностью переориентировался на Россию и адаптировался к новым реалиям, сказал губернатор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:40
2023-09-22T10:40
2023-09-22T10:40
ленинградская область
александр дрозденко
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Изменения в геополитической ситуации отразились на бизнесе, который полностью переориентировался на Россию и адаптировался к новым реалиям, сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время Балтийского инвестиционного форума BRIEF'2023. По его словам, региональный бизнес сложно, но адаптируется к новым условиям работы, использует все возможности и новые преимущества, осваивает доступные рынки и занимает освободившиеся ниши после ухода иностранных компаний. "Бизнес, совсем другой, чем пять лет назад. Во-первых, это бизнес, который точно знает, что работает в России и на Россию. Поэтому он более самостоятельный. Во-вторых, это очень современный и мобильный бизнес, который отвечает развитием на новые вызовы. И в-третьих, бизнес сегодняшнего дня более "агрессивен" на внешнем рынке: когда быстрее выстраиваются все процессы и принимаются решения о выходе на новые площадки", - сказал Дрозденко. Глава региона также отметил, что положительные показатели работы демонстрируют фармацевтические предприятия, производства электрооборудования и комплектующих, а также химическое производство, которое является драйвером роста экономики Ленинградской области "Восстановление экономики региона говорит о том, что доверительное отношение, прямой диалог бизнеса, власти, надзорных органов и точечная поддержка становится прочной основой, на которую можем опереться и мы, и бизнес региона", — подчеркнул Дрозденко.
https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897248059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, бизнес
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Бизнес
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Изменения в геополитической ситуации отразились на бизнесе, который полностью переориентировался на Россию и адаптировался к новым реалиям, сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время Балтийского инвестиционного форума BRIEF'2023.
По его словам, региональный бизнес сложно, но адаптируется к новым условиям работы, использует все возможности и новые преимущества, осваивает доступные рынки и занимает освободившиеся ниши после ухода иностранных компаний.
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"Бизнес, совсем другой, чем пять лет назад. Во-первых, это бизнес, который точно знает, что работает в России и на Россию. Поэтому он более самостоятельный. Во-вторых, это очень современный и мобильный бизнес, который отвечает развитием на новые вызовы. И в-третьих, бизнес сегодняшнего дня более "агрессивен" на внешнем рынке: когда быстрее выстраиваются все процессы и принимаются решения о выходе на новые площадки", - сказал Дрозденко
.
Глава региона также отметил, что положительные показатели работы демонстрируют фармацевтические предприятия, производства электрооборудования и комплектующих, а также химическое производство, которое является драйвером роста экономики Ленинградской области
"Восстановление экономики региона говорит о том, что доверительное отношение, прямой диалог бизнеса, власти, надзорных органов и точечная поддержка становится прочной основой, на которую можем опереться и мы, и бизнес региона", — подчеркнул Дрозденко.