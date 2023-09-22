https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1897980460.html
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности
РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:34
2023-09-22T12:34
2023-09-22T12:42
белоруссия
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
https://ria.ru/20230922/ucheniya-1897919461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности
Песков: Москва и Минск работают над совместной концепцией безопасности