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Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
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12:34 22.09.2023 (обновлено: 12:42 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1897980460.html
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности
РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:34
2023-09-22T12:42
белоруссия
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
https://ria.ru/20230922/ucheniya-1897919461.html
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белоруссия, россия, безопасность, дмитрий песков
Белоруссия, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

Песков: Москва и Минск работают над совместной концепцией безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоссийско-белорусские учения
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.
В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.
Вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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БелоруссияРоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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