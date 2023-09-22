https://ria.ru/20230922/bezopasnost-1897980460.html

Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности - РИА Новости, 22.09.2023

Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:34

2023-09-22T12:34

2023-09-22T12:42

белоруссия

россия

безопасность

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4c6cfac1f005ad1a3569b16b94808ca0.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.

https://ria.ru/20230922/ucheniya-1897919461.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, безопасность, дмитрий песков