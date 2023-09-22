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Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 22.09.2023 (обновлено: 10:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924469.html
Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО
Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО - РИА Новости, 22.09.2023
Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО
Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:41
2023-09-22T10:03
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
хабаровск
россия
украина
единая россия
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем телеграм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук. "На базе Хабаровского радиотехнического завода прошла презентация первых хабаровских беспилотников. Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников. Все они разработаны для работы в условиях спецоперации", - написал Кравчук. По его словам, сейчас партию беспилотников готовят к отправке в зону проведения спецоперации. Кравчук отметил, что когда депутаты хабаровской городской думы от партии "Единая Россия" обратились к нему с предложением наладить производство БПЛА в Хабаровске – он эту идею "сразу поддержал". Как сообщает мэрия, разработанные модели отличает возможность находиться в полете до 24 часов, которая обеспечивается за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала. Кроме того, по данным горадминистрации, в краевом центре продолжается производство хвостового оперения для боеприпасов БПЛА ВОГ-17. Кручение, которое создается при помощи оперения, дает стабильность полета. Мощности производства составляют две тысячи деталей в месяц.
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безопасность, технологии, хабаровск, россия, украина, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Хабаровск, Россия, Украина, Единая Россия
Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО

Мэр: Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые БПЛА для СВО

© Фото : пресс-служба мэра ХабаровскаПрезентация беспилотников на базе Хабаровского радиотехнического завода
Презентация беспилотников на базе Хабаровского радиотехнического завода - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба мэра Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем телеграм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«
"На базе Хабаровского радиотехнического завода прошла презентация первых хабаровских беспилотников. Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников. Все они разработаны для работы в условиях спецоперации", - написал Кравчук.
По его словам, сейчас партию беспилотников готовят к отправке в зону проведения спецоперации.
Кравчук отметил, что когда депутаты хабаровской городской думы от партии "Единая Россия" обратились к нему с предложением наладить производство БПЛА в Хабаровске – он эту идею "сразу поддержал".
Как сообщает мэрия, разработанные модели отличает возможность находиться в полете до 24 часов, которая обеспечивается за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала.
Кроме того, по данным горадминистрации, в краевом центре продолжается производство хвостового оперения для боеприпасов БПЛА ВОГ-17. Кручение, которое создается при помощи оперения, дает стабильность полета. Мощности производства составляют две тысячи деталей в месяц.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииХабаровскРоссияУкраинаЕдиная Россия
 
 
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