https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924469.html

Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО

Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО - РИА Новости, 22.09.2023

Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО

Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T06:41

2023-09-22T06:41

2023-09-22T10:03

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

хабаровск

россия

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единая россия

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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем телеграм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук. "На базе Хабаровского радиотехнического завода прошла презентация первых хабаровских беспилотников. Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников. Все они разработаны для работы в условиях спецоперации", - написал Кравчук. По его словам, сейчас партию беспилотников готовят к отправке в зону проведения спецоперации. Кравчук отметил, что когда депутаты хабаровской городской думы от партии "Единая Россия" обратились к нему с предложением наладить производство БПЛА в Хабаровске – он эту идею "сразу поддержал". Как сообщает мэрия, разработанные модели отличает возможность находиться в полете до 24 часов, которая обеспечивается за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала. Кроме того, по данным горадминистрации, в краевом центре продолжается производство хвостового оперения для боеприпасов БПЛА ВОГ-17. Кручение, которое создается при помощи оперения, дает стабильность полета. Мощности производства составляют две тысячи деталей в месяц.

https://ria.ru/20230922/argus-1897919671.html

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безопасность, технологии, хабаровск, россия, украина, единая россия