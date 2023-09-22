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В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 22.09.2023 (обновлено: 10:39 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:34
2023-09-22T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
туапсинский район
республика крым
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края&quot;, — указали в ведомстве.Как уточняется, сбили дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html
краснодарский край
россия
туапсинский район
республика крым
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безопасность, краснодарский край, россия, туапсинский район, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Туапсинский район, Республика Крым
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

Минобороны сообщило о двух сбитых над Черным морем беспилотниках ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — указали в ведомстве.

Как уточняется, сбили дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайРоссияТуапсинский районРеспублика Крым
 
 
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