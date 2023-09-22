https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html

В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023

В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ

У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T06:34

2023-09-22T06:34

2023-09-22T10:39

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

туапсинский район

республика крым

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — указали в ведомстве.Как уточняется, сбили дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html

краснодарский край

россия

туапсинский район

республика крым

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безопасность, краснодарский край, россия, туапсинский район, республика крым