https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:34
2023-09-22T06:34
2023-09-22T10:39
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
туапсинский район
республика крым
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. У побережья Крыма и в Краснодарском крае сбили два беспилотника, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — указали в ведомстве.Как уточняется, сбили дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html
краснодарский край
россия
туапсинский район
республика крым
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безопасность, краснодарский край, россия, туапсинский район, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Туапсинский район, Республика Крым
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
Минобороны сообщило о двух сбитых над Черным морем беспилотниках ВСУ