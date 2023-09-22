https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898092949.html
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом - РИА Новости, 22.09.2023
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:09
2023-09-22T18:09
2023-09-22T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО сбила дрон ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. "В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль", – написал губернатор. Старовойт добавил, что собственнику будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом
Старовойт: в Курской области от обломков БПЛА пострадали автомобиль и крыша дома