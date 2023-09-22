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В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898092949.html
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом - РИА Новости, 22.09.2023
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:09
2023-09-22T18:09
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
роман старовойт
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО сбила дрон ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. "В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль", – написал губернатор. Старовойт добавил, что собственнику будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.
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происшествия, курская область, россия, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом

Старовойт: в Курской области от обломков БПЛА пострадали автомобиль и крыша дома

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО сбила дрон ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.
"В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль", – написал губернатор. Старовойт добавил, что собственнику будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияРоман СтаровойтУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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