https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898092949.html

В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом

В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом - РИА Новости, 22.09.2023

В Курской области от обломков беспилотника пострадали автомобиль и дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:09

2023-09-22T18:09

2023-09-22T18:09

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

роман старовойт

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что крыша жилого дома и автомобиль повреждены в деревне Шагарово после того, как ПВО сбила дрон ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. "В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль", – написал губернатор. Старовойт добавил, что собственнику будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.

https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html

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Кирилл Волков

происшествия, курская область, россия, роман старовойт, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр