https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 22.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:37
2023-09-22T17:37
2023-09-22T17:39
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 сентября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Минобороны: над Курской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа