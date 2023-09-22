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Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 22.09.2023
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17:37 22.09.2023 (обновлено: 17:39 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 22.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа
Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:37
2023-09-22T17:39
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 сентября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
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курская область
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа

Минобороны: над Курской областью сбили украинский беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"22 сентября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
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