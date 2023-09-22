https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898085395.html

Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа

Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 22.09.2023

Над Курской областью сбили беспилотник самолетного типа

Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:37

2023-09-22T17:37

2023-09-22T17:39

курская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 сентября около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

курская область, россия, происшествия