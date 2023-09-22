https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 22.09.2023

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:22

2023-09-22T17:22

2023-09-22T17:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230922/raketa-1897962126.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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