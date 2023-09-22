https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 22.09.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:22
2023-09-22T17:22
2023-09-22T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230922/raketa-1897962126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Гладков сообщил о сбитом на подлете к Белгороду БПЛА, никто не пострадал