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На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 22.09.2023 (обновлено: 17:26 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
На подлете к Белгороду сбили беспилотник - РИА Новости, 22.09.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:22
2023-09-22T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230922/raketa-1897962126.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Гладков сообщил о сбитом на подлете к Белгороду БПЛА, никто не пострадал

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков. Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Пуск ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Средства ПВО в Крыму сбили украинскую ракету и два БПЛА
Вчера, 11:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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